Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/izbavlenie-1601040461.html
Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:15
2021-03-15T02:15
россия
цены на нефть
антон емельянов
синергия
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Определено идеальное время для отказа от доллара
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов. По его словам, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну притекает больше валюты, чем уходит.Экономист посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства."Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", – предупредил Емельянов.
https://ria.ru/20210222/rubl-1598607953.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, антон емельянов, синергия, общество, экономика

Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

02:15 15.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов.
"Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок", – обратил внимания эксперт.
По его словам, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну притекает больше валюты, чем уходит.
Экономист посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства.
"Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", – предупредил Емельянов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 20:40
Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей
 
РоссияЦены на нефтьАнтон ЕмельяновСинергияОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Лента новостейМолния