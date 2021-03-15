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Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара

Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T02:15

2021-03-15T02:15

2021-03-15T02:15

россия

цены на нефть

антон емельянов

синергия

общество

экономика

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Определено идеальное время для отказа от доллара

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов. По его словам, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну притекает больше валюты, чем уходит.Экономист посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства."Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", – предупредил Емельянов.

https://ria.ru/20210222/rubl-1598607953.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, антон емельянов, синергия, общество, экономика