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Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:15
2021-03-15T02:15
2021-03-15T02:15
россия
цены на нефть
антон емельянов
синергия
общество
экономика
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Определено идеальное время для отказа от доллара
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Если курс иностранной валюты начинает снижаться, держателям доллара можно задуматься о его продаже, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов. По его словам, на снижение курса валют может также повлиять положительное сальдо внешнеторгового баланса, когда в страну притекает больше валюты, чем уходит.Экономист посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства."Если же ваша цель в получение высокой доходности валютных активов, то сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", – предупредил Емельянов.
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россия, цены на нефть, антон емельянов, синергия, общество, экономика