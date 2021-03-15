https://ria.ru/20210315/finansirovanie-1601194347.html

Дегтярев предложил усовершенствовать механизм ликвидации ЧС в регионе

Дегтярев предложил усовершенствовать механизм ликвидации ЧС в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил чиновникам пересмотреть сроки финансирования на устранение последствий чрезвычайных ситуаций в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T07:57

2021-03-15T07:57

2021-03-15T07:57

россия

михаил дегтярев

ванинский район

нанайский район

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил чиновникам пересмотреть сроки финансирования на устранение последствий чрезвычайных ситуаций в регионе.Правительство региона провело проверку по финансированию пострадавших районам края после ликвидации ЧС межмуниципального характера, сообщил Дегтярев в своем Telegram-канале. На регион 16-17 февраля обрушился циклон, режим ЧС был введен в 4 районах края: Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском и Комсомольском. Позже в последнем он был снят из-за минимальных повреждений. Всего было повреждено более 340 зданий и сооружений. Ущерб причинен 12 поселениям. Большая часть объектов - в Совгаванском районе. В 54 населенных пунктах края в непогоду без света остались почти 9,5 тысячи жилых домов.По предварительным подсчетам, уточнили в комитете по гражданской защите правительства региона, на ликвидацию последствий ЧС требуется около 85 миллионов рублей. В Нанайском районе в пятницу начались выплаты жильцам поврежденных домов. В ближайшее время это произойдет и в Советско-Гаванском и Ванинском районах, добавили в ведомстве. Речь идет о единовременной матпомощи до 10 тысяч рублей на домовладение либо на семью из пострадавшего многоквартирного дома. Пока от людей поступило 129 заявлений на сумму около 1,1 миллиона рублей.Из резерва материальных ресурсов края, по информации правительства, в пострадавшие от непогоды муниципалитеты доставлены шифер, профлист и электрический кабель. По многоквартирным домам к ремонту крыш приступило НКО "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае". Наиболее пострадавшие от ураганного ветра здания планируется полностью отремонтировать к 15 апреля.

https://ria.ru/20210301/format-1599438110.html

россия

ванинский район

нанайский район

хабаровск

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россия, михаил дегтярев, ванинский район, нанайский район, хабаровск, хабаровский край, общество