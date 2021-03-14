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Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали
Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали
Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T07:18
2021-03-14T07:18
2021-03-14T11:05
крушение ан-26 в казахстане
комитет национальной безопасности (кнб)
касым-жомарт токаев
ан-26
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты."Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.По ее словам, делается все возможное для спасения их жизней.Самолет Комитета национальной безопасности Казахстана потерпел крушение накануне вечером, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту были шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
https://ria.ru/20210313/samolet-1601087804.html
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крушение ан-26 в казахстане, комитет национальной безопасности (кнб), касым-жомарт токаев, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире