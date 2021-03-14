https://ria.ru/20210314/vyzhivshie-1601120855.html

Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали

Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали

Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T07:18

2021-03-14T07:18

2021-03-14T11:05

крушение ан-26 в казахстане

комитет национальной безопасности (кнб)

касым-жомарт токаев

ан-26

алма-ата

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты."Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.По ее словам, делается все возможное для спасения их жизней.Самолет Комитета национальной безопасности Казахстана потерпел крушение накануне вечером, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту были шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20210313/samolet-1601087804.html

алма-ата

казахстан

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крушение ан-26 в казахстане, комитет национальной безопасности (кнб), касым-жомарт токаев, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире