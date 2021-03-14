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Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали
Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали
Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T07:18
2021-03-14T11:05
крушение ан-26 в казахстане
комитет национальной безопасности (кнб)
касым-жомарт токаев
ан-26
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты."Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.По ее словам, делается все возможное для спасения их жизней.Самолет Комитета национальной безопасности Казахстана потерпел крушение накануне вечером, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту были шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
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крушение ан-26 в казахстане, комитет национальной безопасности (кнб), касым-жомарт токаев, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире

Пострадавших при крушении Ан-26 в Алма-Ате прооперировали

07:18 14.03.2021 (обновлено: 11:05 14.03.2021)
 
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы
Сотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Двое военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 в Казахстане, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения Алма-Аты.
"Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, делается все возможное для спасения их жизней.
Самолет Комитета национальной безопасности Казахстана потерпел крушение накануне вечером, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту были шесть человек, четверо погибли, двоих с ожогами и переломами доставили в больницу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.
Спасатели на месте крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 17:05
Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Казахстане
 
Крушение Ан-26 в КазахстанеКомитет национальной безопасности (КНБ)Касым-Жомарт ТокаевАн-26Алма-АтаКазахстанВ мире
 
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