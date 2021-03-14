https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html

FT назвала причину проблем с поставками вакцин AstraZeneca в Евросоюз

FT назвала причину проблем с поставками вакцин AstraZeneca в Евросоюз

Задержки в поставках вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca в Евросоюз частично связаны с тем, что указанный в контракте завод по производству РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:02

2021-03-14T10:02

2021-03-14T10:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Задержки в поставках вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca в Евросоюз частично связаны с тем, что указанный в контракте завод по производству препарата в Нидерландах пока не передал Брюсселю ни одной дозы, сообщает газета Financial Times.Завод в нидерландском городе Лейден, как отмечает издание, указан в контракте на поставку как один из главных производителей действующего вещества вакцины наряду с предприятием в бельгийском Сенеф. Ранее генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщал, что действующее вещество препарата производится в Бельгии и Нидерландах, а затем разливается в ампулы на заводах в Германии и Италии.Предприятие в Нидерландах, которым управляет субподрядчик компании Halix, должно производить, согласно планам, по меньшей мере 5 миллионов доз и поставлять их в ЕС. Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что производство вакцин ведется, завод пока не получил разрешения на поставки от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По данным источников издания, для этого AstraZeneca пока не предоставила регулятору все нужные данные.Официальный представитель AstraZeneca заявил, что "одобрение объекта со стороны EMA по-прежнему идет согласно первоначальными планам". Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, обсуждение выдачи разрешения заводу от EMA продолжается.На рынке Евросоюза сейчас разрешено централизованно использовать четыре вакцины - от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако кампания по вакцинации не проходит гладко. В частности, с поставками некоторых препаратов возникали и возникают перебои. Так, AstraZeneca в субботу подтвердила сообщения о новых задержках в поставках прививок в Евросоюз. Несколько недель назад сообщалось о недопоставках и от Pfizer/BioNTech.Кроме того, власти Австрии в качестве меры предосторожности ранее решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Дания.

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600977734.html

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600984236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, нидерланды, в мире