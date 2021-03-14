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https://ria.ru/20210314/shatunov-1601118758.html
Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:56
2021-03-14T04:56
шоубиз
михаил сухомлинов
россия
юрий шатунов
музыка
ласковый май
происшествия
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Шатунов рассказал правду об убийстве участника "Ласкового мая"
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова.Трагедия произошла осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул музыкальный коллектив, однако по-прежнему дружил с вокалистом.После этого музыкант вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.
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михаил сухомлинов, россия, юрий шатунов, музыка, ласковый май, происшествия

Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах

04:56 14.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов на премьере фильма "Ласковый май"
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова.
Трагедия произошла осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул музыкальный коллектив, однако по-прежнему дружил с вокалистом.
"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз (вышел на улицу. — Прим. ред.). Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", — пояснил Шатунов.
После этого музыкант вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.

"Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь", — отметил артист.

Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.
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ШоубизМихаил СухомлиновРоссияЮрий ШатуновМузыкаЛасковый майПроисшествия
 
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