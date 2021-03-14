https://ria.ru/20210314/shatunov-1601118758.html

Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах

Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах

Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T04:56

2021-03-14T04:56

2021-03-14T04:56

шоубиз

михаил сухомлинов

россия

юрий шатунов

музыка

ласковый май

происшествия

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Шатунов рассказал правду об убийстве участника "Ласкового мая"

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова.Трагедия произошла осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул музыкальный коллектив, однако по-прежнему дружил с вокалистом.После этого музыкант вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.

https://ria.ru/20201119/laskovyy-1585381408.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил сухомлинов, россия, юрий шатунов, музыка, ласковый май, происшествия