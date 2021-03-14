https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136675.html

В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9232 человек после COVID-19, за все время - 3 995 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:22

2021-03-14T12:22

2021-03-14T12:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

нижегородская область

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346830_0:416:2776:1978_1920x0_80_0_0_ea2d29676523739b549017d42539625a.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9232 человек после COVID-19, за все время - 3 995 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1110, в Санкт-Петербурге - 841, в Нижегородской области - 415.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600559341.html

москва

нижегородская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество