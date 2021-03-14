https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601136675.html
В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9232 человек после COVID-19, за все время - 3 995 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:22
2021-03-14T12:22
2021-03-14T12:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9232 человек после COVID-19, за все время - 3 995 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1110, в Санкт-Петербурге - 841, в Нижегородской области - 415.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество