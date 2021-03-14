https://ria.ru/20210314/kiev-1601153584.html

ЛНР обвинила Киев в минировании населенного пункта в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в минировании населенного пункта в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву населенного пункта... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T16:05

2021-03-14T16:05

2021-03-14T16:05

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донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву населенного пункта Карбонит у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании полей у линии соприкосновения в Донбассе.Он подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни мирных жителей. Осадчий дополнил, что такими действиями украинские силовики грубо нарушают не только комплекс дополнительных мер по перемирию, но и нормы "Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения".С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601130853.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/donbass-1601103494.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире