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ЛНР обвинила Киев в минировании населенного пункта в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в минировании населенного пункта в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву населенного пункта... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T16:05
2021-03-14T16:05
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву населенного пункта Карбонит у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании полей у линии соприкосновения в Донбассе.Он подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни мирных жителей. Осадчий дополнил, что такими действиями украинские силовики грубо нарушают не только комплекс дополнительных мер по перемирию, но и нормы "Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения".С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601130853.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

ЛНР обвинила Киев в минировании населенного пункта в Донбассе

16:05 14.03.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР (бригада "Призрак") на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения
Военнослужащие Народной милиции ЛНР (бригада Призрак) на позициях в поселке Донецкий на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву населенного пункта Карбонит у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании полей у линии соприкосновения в Донбассе.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
Вчера, 10:51
"Играть на стороне Киева". Пушков предрек роль США в конфликте в Донбассе
"На северо-восточной окраине населенного пункта Карбонит (под контролем Киева - ред.) отмечена установка военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады минно-взрывных заграждений", - сообщил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни мирных жителей. Осадчий дополнил, что такими действиями украинские силовики грубо нарушают не только комплекс дополнительных мер по перемирию, но и нормы "Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения".
С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 20:47
Бальбек спрогнозировал "сигналы в космос" от Киева из-за Донбасса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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