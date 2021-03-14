https://ria.ru/20210314/hokku-1601113826.html

Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать

Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать

"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.

2021-03-14T11:00

2021-03-14T11:00

2021-03-14T11:00

как это по-русски

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общество

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Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать "Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку на русском языке. audio/mpeg

Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать "Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку на русском языке. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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