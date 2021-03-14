https://ria.ru/20210314/hokku-1601113826.html
Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать
Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать
"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.
2021-03-14T11:00
2021-03-14T11:00
2021-03-14T11:00
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общество
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Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать
"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку на русском языке.
audio/mpeg
Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать
"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку на русском языке.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, общество
Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать
"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра? Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.