Астронавты вышли в открытый космос для технических работ на МКС
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции, сообщает НАСА.
"Наши астронавты НАСА перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос", - говорится в Twitter-аккаунте агентства.
Ever wondered what an astronaut’s point of view is on a spacewalk? Well, today’s the day to live it!— NASA (@NASA) March 13, 2021
😍 Take a look at these HIGH-DEF camera views of @Astro_illini moving to his worksite across the @Space_Station with crystal clear views of Earth. pic.twitter.com/sLj2CwAqES
Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity. Предполагается, что сегодняшний выход в космос продлится 6,5 часов. В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.
Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.