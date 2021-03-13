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Астронавты вышли в открытый космос для технических работ на МКС
Астронавты вышли в открытый космос для технических работ на МКС
Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции,... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:58
2021-03-13T16:58
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции, сообщает НАСА."Наши астронавты НАСА перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос", - говорится в Twitter-аккаунте агентства.Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity. Предполагается, что сегодняшний выход в космос продлится 6,5 часов. В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Астронавты вышли в открытый космос для технических работ на МКС

16:58 13.03.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции, сообщает НАСА.
"Наши астронавты НАСА перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос", - говорится в Twitter-аккаунте агентства.
Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity. Предполагается, что сегодняшний выход в космос продлится 6,5 часов. В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.
Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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