https://ria.ru/20210312/zalozhnitsa-1600996326.html
Мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске, арестовали на два месяца
Мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске, арестовали на два месяца
Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:22
2021-03-12T18:22
2021-03-12T18:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
архангельская область
северодвинск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области и НАО.Ранее сообщалось, что в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя Северодвинска было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.По версии следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения с обрезом охотничьего ружья прибыл в офисное помещение микрокредитной организации в Северодвинске, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Отмечалось, что потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации, в ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.По информации регионального СУСК РФ, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей, через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором – он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое, ранее отмечали в СУСК. Планируется, что в ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210311/severodvinsk-1600765869.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, северодвинск, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости.
Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске
мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области
и НАО.
Ранее сообщалось, что в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя Северодвинска было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения с обрезом охотничьего ружья прибыл в офисное помещение микрокредитной организации в Северодвинске, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Отмечалось, что потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации, в ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии
убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.
По информации регионального СУСК РФ, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей, через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором – он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое, ранее отмечали в СУСК. Планируется, что в ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.