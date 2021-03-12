https://ria.ru/20210312/zalozhnitsa-1600996326.html

Мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске, арестовали на два месяца

Мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске, арестовали на два месяца

Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:22

2021-03-12T18:22

2021-03-12T18:24

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

архангельская область

северодвинск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Захвативший в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области и НАО.Ранее сообщалось, что в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя Северодвинска было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.По версии следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения с обрезом охотничьего ружья прибыл в офисное помещение микрокредитной организации в Северодвинске, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Отмечалось, что потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации, в ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.По информации регионального СУСК РФ, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей, через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором – он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое, ранее отмечали в СУСК. Планируется, что в ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной показания в ходе допроса найдут свое подтверждение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/severodvinsk-1600765869.html

https://ria.ru/20201216/avtosalon-1589530683.html

архангельская область

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельская область, северодвинск, происшествия