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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1601009607.html
В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"
В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"
Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:26
2021-03-12T19:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
госдума рф
евросоюз
сергей железняк
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". По словам собеседника, в этой атаке будут задействованы среди прочих фонд Сороса, Рейтер и Би-би-си, а их целевой аудиторией будут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину (Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония). В рамках этой кампании намечено продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.В беседе с РИА Новости депутат напомнил, что Россия демонстрирует большие успехи в области борьбы с пандемией: по сравнению с теми же США, в РФ существенно ниже уровень распространения заболевания, низкая смертность, активно идет вакцинация, а большинство ограничений уже сняты, и россияне практически живут полноценной жизнью - работают, учатся, отдыхают.Железняк отметил, что в отличие от американских и "подпевающих" им европейских оппонентов, Россия в первую очередь стремится одолеть опасную болезнь, обеспечить коллективный иммунитет нации, сохранить здоровье и жизнь своих граждан."Мы также прекрасно понимаем, что ликвидировать заболевание полностью можно только совместными усилиями стран. Поэтому готовы сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики. Огромный опыт отечественной вирусологии позволил нашим учёным создать уникальную действенную вакцину, демонстрирующую прекрасные результаты. Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату. Но в США привыкли мерить все исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь", - полагает парламентарий.Железняк вновь обращает внимание, что любые попытки сохранить господство в мире за счёт жизни и здоровья людей недопустимы.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, сша, в мире

В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"

19:26 12.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". По словам собеседника, в этой атаке будут задействованы среди прочих фонд Сороса, Рейтер и Би-би-си, а их целевой аудиторией будут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину (Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония). В рамках этой кампании намечено продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.
В беседе с РИА Новости депутат напомнил, что Россия демонстрирует большие успехи в области борьбы с пандемией: по сравнению с теми же США, в РФ существенно ниже уровень распространения заболевания, низкая смертность, активно идет вакцинация, а большинство ограничений уже сняты, и россияне практически живут полноценной жизнью - работают, учатся, отдыхают.

"Эти неоспоримые факты уже открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь. В западных СМИ начинается информационная раскачка, ведутся вбросы фейков о том, что Россия якобы распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, чтобы захватить рынок. Подобная атака на нашу страну вполне ожидаема, она происходит особенно усиленно в тот момент, когда Россия демонстрирует очередную победу, будь то ВПК, сельское хозяйство, высокие технологии, спорт или борьба с вирусом", - подчеркнул депутат.

Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00
В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
Железняк отметил, что в отличие от американских и "подпевающих" им европейских оппонентов, Россия в первую очередь стремится одолеть опасную болезнь, обеспечить коллективный иммунитет нации, сохранить здоровье и жизнь своих граждан.
"Мы также прекрасно понимаем, что ликвидировать заболевание полностью можно только совместными усилиями стран. Поэтому готовы сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики. Огромный опыт отечественной вирусологии позволил нашим учёным создать уникальную действенную вакцину, демонстрирующую прекрасные результаты. Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату. Но в США привыкли мерить все исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь", - полагает парламентарий.
Железняк вновь обращает внимание, что любые попытки сохранить господство в мире за счёт жизни и здоровья людей недопустимы.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 09:21Распространение коронавируса
Times: в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Госдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякСШАВ мире
 
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