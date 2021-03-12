https://ria.ru/20210312/vaktsina-1601009607.html

В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"

В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"

Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:26

2021-03-12T19:26

2021-03-12T19:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

госдума рф

евросоюз

сергей железняк

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удаётся справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". По словам собеседника, в этой атаке будут задействованы среди прочих фонд Сороса, Рейтер и Би-би-си, а их целевой аудиторией будут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину (Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония). В рамках этой кампании намечено продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.В беседе с РИА Новости депутат напомнил, что Россия демонстрирует большие успехи в области борьбы с пандемией: по сравнению с теми же США, в РФ существенно ниже уровень распространения заболевания, низкая смертность, активно идет вакцинация, а большинство ограничений уже сняты, и россияне практически живут полноценной жизнью - работают, учатся, отдыхают.Железняк отметил, что в отличие от американских и "подпевающих" им европейских оппонентов, Россия в первую очередь стремится одолеть опасную болезнь, обеспечить коллективный иммунитет нации, сохранить здоровье и жизнь своих граждан."Мы также прекрасно понимаем, что ликвидировать заболевание полностью можно только совместными усилиями стран. Поэтому готовы сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики. Огромный опыт отечественной вирусологии позволил нашим учёным создать уникальную действенную вакцину, демонстрирующую прекрасные результаты. Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату. Но в США привыкли мерить все исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь", - полагает парламентарий.Железняк вновь обращает внимание, что любые попытки сохранить господство в мире за счёт жизни и здоровья людей недопустимы.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20210312/sputnik-v-1600875063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, сша, в мире