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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210312/tserkov-1601013742.html
Специалистов по государственно-церковным отношениям станут готовить в ВШЭ
Специалистов по государственно-церковным отношениям станут готовить в ВШЭ
Две новые программы профпереподготовки в сфере государственно-церковных отношений, открывшиеся в НИУ ВШЭ, могут быть полезны для чиновников, представителей... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:00
2021-03-12T20:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Две новые программы профпереподготовки в сфере государственно-церковных отношений, открывшиеся в НИУ ВШЭ, могут быть полезны для чиновников, представителей религиозных организаций, журналистов и ученых, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви игумен Серапион (Митько).Ранее на базе Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ открылись две полугодовые дистанционные программы профпереподготовки по направлениям "Специалист в сфере государственно-конфессиональных и религиозных отношений" и "Правовое обеспечение деятельности религиозного объединения: экспертиза, консультирование и администрирование".Игумен Серапион, который также является доктором теологии, профессором НИУ ВШЭ, напомнил, что несколько лет назад был разработан профстандарт для специалистов по национальным и религиозным отношениям, и теперь в органах власти "есть потребность в таких специалистах, но для такой работы нужно пройти профпереподготовку"."Для эффективного взаимодействия религиозных организаций с госучреждениями необходимо обладать не только интуитивным пониманием ситуации, но и знаниями. Наличие профессиональных знаний позволит сделать государственно-конфессиональные отношения более гармоничными. Однако программа "Специалист в сфере государственно-конфессиональных и религиозных отношений" рассчитана не только для госслужащих, она будет актуальна для представителей разных религиозных организаций, ученых, журналистов", - сказал игумен Серапион.Говоря о программе "Правовое обеспечение деятельности религиозного объединения: экспертиза, консультирование и администрирование", он отметил, что представители местных религиозных организаций в регионах тоже хотят иметь достаточную квалификацию. "Не все имеют возможность обучаться очно, а именно в регионах высокая потребность в юристах, которые специализируются на религиозной сфере. Это особая сфера правового регулирования. По нашим программам обучение проходит дистанционно", - рассказал представитель Русской церкви.Игумен Серапион подчеркнул, что обе программы светские, на них преподают ученые и представители традиционных конфессий, поэтому среди записавшихся уже есть представители разных религиозных организаций.
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, высшая школа экономики (вшэ)

Специалистов по государственно-церковным отношениям станут готовить в ВШЭ

20:00 12.03.2021 (обновлено: 20:37 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвященнослужители разных конфессий на Арском кладбище в Казани
Священнослужители разных конфессий на Арском кладбище в Казани - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Две новые программы профпереподготовки в сфере государственно-церковных отношений, открывшиеся в НИУ ВШЭ, могут быть полезны для чиновников, представителей религиозных организаций, журналистов и ученых, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви игумен Серапион (Митько).
Ранее на базе Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ открылись две полугодовые дистанционные программы профпереподготовки по направлениям "Специалист в сфере государственно-конфессиональных и религиозных отношений" и "Правовое обеспечение деятельности религиозного объединения: экспертиза, консультирование и администрирование".
Игумен Серапион, который также является доктором теологии, профессором НИУ ВШЭ, напомнил, что несколько лет назад был разработан профстандарт для специалистов по национальным и религиозным отношениям, и теперь в органах власти "есть потребность в таких специалистах, но для такой работы нужно пройти профпереподготовку".
"Для эффективного взаимодействия религиозных организаций с госучреждениями необходимо обладать не только интуитивным пониманием ситуации, но и знаниями. Наличие профессиональных знаний позволит сделать государственно-конфессиональные отношения более гармоничными. Однако программа "Специалист в сфере государственно-конфессиональных и религиозных отношений" рассчитана не только для госслужащих, она будет актуальна для представителей разных религиозных организаций, ученых, журналистов", - сказал игумен Серапион.
Говоря о программе "Правовое обеспечение деятельности религиозного объединения: экспертиза, консультирование и администрирование", он отметил, что представители местных религиозных организаций в регионах тоже хотят иметь достаточную квалификацию. "Не все имеют возможность обучаться очно, а именно в регионах высокая потребность в юристах, которые специализируются на религиозной сфере. Это особая сфера правового регулирования. По нашим программам обучение проходит дистанционно", - рассказал представитель Русской церкви.
Игумен Серапион подчеркнул, что обе программы светские, на них преподают ученые и представители традиционных конфессий, поэтому среди записавшихся уже есть представители разных религиозных организаций.
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