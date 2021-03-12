https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600775301.html
Россияне рассказали, планируют ли они весной зарубежные поездки
Россияне рассказали, планируют ли они весной зарубежные поездки
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они весной отправиться в путешествия за границу, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:28
2021-03-12T18:28
2021-03-12T18:28
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они весной отправиться в путешествия за границу, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1340 пользователей и выяснили, что 85 процентов опрошенных уже начали присматриваться к возможности провести весенний отпуск за пределами страны.Большинство респондентов настроены оптимистично: 82 процента из них уверены, что уже в марте для поездок будут доступны новые государства.Половина туристов хотела бы отправиться в вояж самостоятельно, остальные предпочитают купить путевку. При этом осматривать достопримечательности в составе группы готова лишь треть пользователей.Две трети (63 процента) опрошенных в таком туре хотели бы жить в гостинице, остальные — в апартаментах.Между тем, респонденты понимают, что отдых за рубежом сейчас небезопасен: 62 процента сказали, что не готовы брать с собой детей.
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210311/velsk-1600104458.html
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отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они весной отправиться в путешествия за границу, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1340 пользователей и выяснили, что 85 процентов опрошенных уже начали присматриваться к возможности провести весенний отпуск за пределами страны.
Большинство респондентов настроены оптимистично: 82 процента из них уверены, что уже в марте для поездок будут доступны новые государства.
Половина туристов хотела бы отправиться в вояж самостоятельно, остальные предпочитают купить путевку. При этом осматривать достопримечательности в составе группы готова лишь треть пользователей.
Две трети (63 процента) опрошенных в таком туре хотели бы жить в гостинице, остальные — в апартаментах.
Между тем, респонденты понимают, что отдых за рубежом сейчас небезопасен: 62 процента сказали, что не готовы брать с собой детей.