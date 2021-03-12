https://ria.ru/20210312/prizery-1600951465.html
Призерами 3-го сезона конкурса "Профстажировки 2.0" стали 589 студентов
Призерами 3-го сезона конкурса "Профстажировки 2.0" стали 589 студентов
Почти 600 студентов из 59 регионов страны, победивших в третьем сезоне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", получат приглашения на практики РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:46
2021-03-12T15:46
2021-03-12T15:58
навигатор абитуриента
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общероссийский народный фронт
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 600 студентов из 59 регионов страны, победивших в третьем сезоне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", получат приглашения на практики и стажировки в ведущие компании страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализует президентская платформа "Россия – страна возможностей" и ОНФ.Он добавил, что с 1 сентября, когда стартовал сезон, на платформе проекта зарегистрировались свыше 37 тысяч студентов, которые получили доступ к базе эксклюзивных кейсов партнеров-работодателей и впервые – к кейсам-спецпроектам. Всего за три сезона на платформе проекта зарегистрировались свыше 146 тысяч студентов, почти 15 тысяч участников решали кейсы партнеров-работодателей проекта. Призерами первого сезона конкурса студработ стали 505 человек, второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4849 кейсов от 1435 работодателей.Четвертый сезон конкурса стартовал 1 февраля, выбрать на платформе профстажировки.рф кейс и подать на него заявку можно до 30 апреля.Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин отметил, что серьезный акцент в новом сезоне будет сделан на волонтерстве. "Во-первых, мы создаем крупнейшее сообщество "Волонтеры карьеры", которое будет представлять собой сеть студенческих клубов профессионального развития, активно привлекая к их работе добровольцев. Также мы запускаем проект "Волонтерство как стажировка" для развития института профессиональных стажировок в некоммерческом секторе. НКО, на наш взгляд, должны стать привлекательным местом будущей работы успешных студентов, ведь волонтерский проект – лучший способ приобретения необходимых компетенций. Еще один планируемый к запуску спецпроект – "Смена: Наука и образование". Он посвящен прохождению стажировок в Минобрнауки России и РОИВ для будущих управленцев в сфере науки и образования", – пояснил Семин.
https://ria.ru/20210201/konkurs-1595522955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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навигатор абитуриента, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, общество
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 600 студентов из 59 регионов страны, победивших в третьем сезоне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", получат приглашения на практики и стажировки в ведущие компании страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализует президентская платформа "Россия – страна возможностей" и ОНФ
.
"В рамках третьего сезона 5992 студента подали заявки на кейсы и после одобрения работодателями получили возможность написать по ним свои дипломные и курсовые работы. Победителями стали 589 человек из 59 регионов страны. Их решения были признаны самыми актуальными и готовыми к реализации. Теперь ребята получат приглашения на стажировки и практики от 167 компаний-партнеров нашего проекта", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Он добавил, что с 1 сентября, когда стартовал сезон, на платформе проекта зарегистрировались свыше 37 тысяч студентов, которые получили доступ к базе эксклюзивных кейсов партнеров-работодателей и впервые – к кейсам-спецпроектам.
Всего за три сезона на платформе проекта зарегистрировались свыше 146 тысяч студентов, почти 15 тысяч участников решали кейсы партнеров-работодателей проекта. Призерами первого сезона конкурса студработ стали 505 человек, второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4849 кейсов от 1435 работодателей.
Четвертый сезон конкурса стартовал 1 февраля, выбрать на платформе профстажировки.рф кейс и подать на него заявку можно до 30 апреля.
Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин отметил, что серьезный акцент в новом сезоне будет сделан на волонтерстве.
"Во-первых, мы создаем крупнейшее сообщество "Волонтеры карьеры", которое будет представлять собой сеть студенческих клубов профессионального развития, активно привлекая к их работе добровольцев. Также мы запускаем проект "Волонтерство как стажировка" для развития института профессиональных стажировок в некоммерческом секторе. НКО, на наш взгляд, должны стать привлекательным местом будущей работы успешных студентов, ведь волонтерский проект – лучший способ приобретения необходимых компетенций. Еще один планируемый к запуску спецпроект – "Смена: Наука и образование". Он посвящен прохождению стажировок в Минобрнауки России и РОИВ для будущих управленцев в сфере науки и образования", – пояснил Семин.