https://ria.ru/20210312/prizery-1600951465.html

Призерами 3-го сезона конкурса "Профстажировки 2.0" стали 589 студентов

Призерами 3-го сезона конкурса "Профстажировки 2.0" стали 589 студентов

Почти 600 студентов из 59 регионов страны, победивших в третьем сезоне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", получат приглашения на практики РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:46

2021-03-12T15:46

2021-03-12T15:58

навигатор абитуриента

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

общероссийский народный фронт

алексей комиссаров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/78/1560157832_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9ea76e145203517815e5d33a3b579596.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 600 студентов из 59 регионов страны, победивших в третьем сезоне конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", получат приглашения на практики и стажировки в ведущие компании страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализует президентская платформа "Россия – страна возможностей" и ОНФ.Он добавил, что с 1 сентября, когда стартовал сезон, на платформе проекта зарегистрировались свыше 37 тысяч студентов, которые получили доступ к базе эксклюзивных кейсов партнеров-работодателей и впервые – к кейсам-спецпроектам. Всего за три сезона на платформе проекта зарегистрировались свыше 146 тысяч студентов, почти 15 тысяч участников решали кейсы партнеров-работодателей проекта. Призерами первого сезона конкурса студработ стали 505 человек, второго – 636. Всего на платформе проекта размещено 4849 кейсов от 1435 работодателей.Четвертый сезон конкурса стартовал 1 февраля, выбрать на платформе профстажировки.рф кейс и подать на него заявку можно до 30 апреля.Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин отметил, что серьезный акцент в новом сезоне будет сделан на волонтерстве. "Во-первых, мы создаем крупнейшее сообщество "Волонтеры карьеры", которое будет представлять собой сеть студенческих клубов профессионального развития, активно привлекая к их работе добровольцев. Также мы запускаем проект "Волонтерство как стажировка" для развития института профессиональных стажировок в некоммерческом секторе. НКО, на наш взгляд, должны стать привлекательным местом будущей работы успешных студентов, ведь волонтерский проект – лучший способ приобретения необходимых компетенций. Еще один планируемый к запуску спецпроект – "Смена: Наука и образование". Он посвящен прохождению стажировок в Минобрнауки России и РОИВ для будущих управленцев в сфере науки и образования", – пояснил Семин.

https://ria.ru/20210201/konkurs-1595522955.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общероссийский народный фронт, алексей комиссаров, общество