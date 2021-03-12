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В Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошел пожар
В Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошел пожар
Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, 200 человек эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:58
2021-03-12T12:09
скр
валерий горелых
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, 200 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Отмечается, что звеньями газодымозащитной службы проводится обследование помещений. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава.По информации ведомства, благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения удалось своевременно организовать эвакуацию людей из горящего здания.В здании, где произошел пожар, размещается Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов (АО "ЦНИИМ"), также на пятом этаже находятся офисы IT-компаний и предприятия "Уралгеоинформ".В Екатеринбурге человек погиб во время пожара в административном здании, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности здания, сейчас устанавливается за нее отвечал.Свою проверку организовал также Следственный комитет, совместно с МЧС сотрудники СУСК устанавливают очаг и точную причину возгорания, а также опрашивают очевидцев.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, весь пятый этаж, где произошло возгорание, принадлежит не ЦНИИ, а коммерческой фирме, всего на этаже находятся офисы 25 различных компаний. "В настоящее время представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают разные версии, в том числе нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие. Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие", - сказал представитель полиции.
https://realty.ria.ru/20210312/sauna-1600879305.html
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скр, валерий горелых, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошел пожар

10:58 12.03.2021 (обновлено: 12:09 12.03.2021)
 
© Фото очевидцаПожар в здании ЦНИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге
Пожар в здании ЦНИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, 200 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 11.48 (9.48 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Студенческая, 51. На пятом этаже административного здания горит офисное помещение. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Огнеборцами принимаются меры по локализации огня. Из здания эвакуированы около 200 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что звеньями газодымозащитной службы проводится обследование помещений. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава.
"В 12.37 (10.37 мск) пожарные справились с огнем... Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - сообщило позже ГУМЧС.
По информации ведомства, благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения удалось своевременно организовать эвакуацию людей из горящего здания.
В здании, где произошел пожар, размещается Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов (АО "ЦНИИМ"), также на пятом этаже находятся офисы IT-компаний и предприятия "Уралгеоинформ".
В Екатеринбурге человек погиб во время пожара в административном здании, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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"Во время тушения пожара обнаружено тело человека, причина смерти которого будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности здания, сейчас устанавливается за нее отвечал.
Свою проверку организовал также Следственный комитет, совместно с МЧС сотрудники СУСК устанавливают очаг и точную причину возгорания, а также опрашивают очевидцев.
Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, весь пятый этаж, где произошло возгорание, принадлежит не ЦНИИ, а коммерческой фирме, всего на этаже находятся офисы 25 различных компаний. "В настоящее время представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают разные версии, в том числе нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие. Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие", - сказал представитель полиции.
 
СКРВалерий ГорелыхКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
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