https://ria.ru/20210312/pozhar-1600892258.html

В Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошел пожар

В Екатеринбурге в здании ЦНИИ металлургии и материалов произошел пожар

Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, 200 человек эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:58

2021-03-12T10:58

2021-03-12T12:09

скр

валерий горелых

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, 200 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Отмечается, что звеньями газодымозащитной службы проводится обследование помещений. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава.По информации ведомства, благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения удалось своевременно организовать эвакуацию людей из горящего здания.В здании, где произошел пожар, размещается Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов (АО "ЦНИИМ"), также на пятом этаже находятся офисы IT-компаний и предприятия "Уралгеоинформ".В Екатеринбурге человек погиб во время пожара в административном здании, в котором располагается Центральный НИИ металлургии и материалов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности здания, сейчас устанавливается за нее отвечал.Свою проверку организовал также Следственный комитет, совместно с МЧС сотрудники СУСК устанавливают очаг и точную причину возгорания, а также опрашивают очевидцев.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, весь пятый этаж, где произошло возгорание, принадлежит не ЦНИИ, а коммерческой фирме, всего на этаже находятся офисы 25 различных компаний. "В настоящее время представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают разные версии, в том числе нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие. Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие", - сказал представитель полиции.

https://realty.ria.ru/20210312/sauna-1600879305.html

https://realty.ria.ru/20210312/anapa-1600896205.html

кировский район

екатеринбург

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скр, валерий горелых, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия