https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1601027765.html

Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины

Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:41

2021-03-12T21:41

2021-03-12T22:35

наталья поклонская

госдума рф

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины.Ранее Поклонская в интервью РИА Новости рассказала, что ей пока не предлагали снова баллотироваться в Думу и она готова идти дальше. Депутат отметила также, что не планирует становиться мэром какого-либо крымского города, но если говорить о том, что она может возглавить на полуострове, то это прокуратура.Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. По действующему украинскому законодательству следующие выборы главы государства должны пройти в 2024 году.

https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html

украина

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2021

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наталья поклонская, госдума рф, украина, политика