https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600883861.html

Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам

Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:21

2021-03-12T10:21

2021-03-12T11:50

россия

наталья поклонская

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума."Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.По ее словам, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации – процедура, требующая ангельского терпения и выдержки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600857637.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, республика крым, украина, политика