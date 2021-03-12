Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам
10:21 12.03.2021 (обновлено: 11:50 12.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума.
"Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации – процедура, требующая ангельского терпения и выдержки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".