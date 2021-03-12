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Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам
Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:21
2021-03-12T11:50
россия
наталья поклонская
республика крым
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума."Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.По ее словам, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации – процедура, требующая ангельского терпения и выдержки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской &gt;&gt;
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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россия
республика крым
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россия, наталья поклонская, республика крым, украина, политика

Поклонская призвала Запад прислушаться к крымчанам

10:21 12.03.2021 (обновлено: 11:50 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала западные страны прислушаться к крымчанам, чтобы понять причины, условия и законность проведенного в марте 2014 года референдума.
"Проблема заключается в том, что Запад не принимает во внимание сам факт существования крымчан. Они рассматривают полуостров без людей или с бесправными людьми. Перед ними есть только Киев и Москва. А то, что люди в Крыму сами определили свою судьбу и обратились к Москве, никто не хочет слышать. Когда дадут возможность высказаться непосредственно Крыму, и его будут слушать, может, тогда придет понимание причин, условий и законности референдума", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
По ее словам, международное признание Крыма как субъекта Российской Федерации – процедура, требующая ангельского терпения и выдержки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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РоссияНаталья ПоклонскаяРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
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