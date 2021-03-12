https://ria.ru/20210312/obedinenie-1600911952.html

В ДНР объяснили, почему не могут объединиться с ЛНР

В ДНР объяснили, почему не могут объединиться с ЛНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", почему самопровозглашенные ДНР И ЛНР не могут стать одним... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:22

2021-03-12T12:22

2021-03-12T12:55

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

сергей цеков

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", почему самопровозглашенные ДНР И ЛНР не могут стать одним государством.Он заявил, что этот шаг противоречил бы соблюдению Минских соглашений."Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно", — пояснил Пушилин.Кроме того, он отметил необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске."Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос", — подчеркнул он.Пушилин считает, что несмотря на агрессивные действия Киев не выйдет из Минских соглашений, так как использует их как средство политического давления на Россию.Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что в Киеве не считают жителей Донбасса за людей и придумывают законы, по которым будут репрессировать их, в случае если регион вернется под контроль украинских властей.

https://ria.ru/20210311/pereselentsy-1600848634.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей цеков, совет федерации рф, в мире