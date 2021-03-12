https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600892885.html

В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:02

2021-03-12T11:02

2021-03-12T11:25

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9270 новых случаях. Таким образом, показатель уже четвертый день подряд остается ниже десяти тысяч — на уровне начала октября. Темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим днем незначительно ускорился и составляет 0,22 процента.Умерли за минувшие сутки 486 человек, выписались — 13 496.У более чем 13 процентов заболевших (1280 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1610 (накануне было 1281). В Санкт-Петербурге выявили 957 инфицированных, в Подмосковье — 476, в Нижегородской области — 375, в Самарской — 252, в Воронежской и Ростовской — по 243.Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где зарегистрировали одного заболевшего, а в Ненецком автономном округе, Магаданской и Еврейской автономной областях их по пять.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 370 617 человек. Умерли за все время 91 220 пациентов, вылечились — 3 973 029.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 117,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600830182.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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