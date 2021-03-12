В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом
11:02 12.03.2021 (обновлено: 11:25 12.03.2021)
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9270 новых случаях. Таким образом, показатель уже четвертый день подряд остается ниже десяти тысяч — на уровне начала октября. Темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим днем незначительно ускорился и составляет 0,22 процента.
Умерли за минувшие сутки 486 человек, выписались — 13 496.
У более чем 13 процентов заболевших (1280 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1610 (накануне было 1281). В Санкт-Петербурге выявили 957 инфицированных, в Подмосковье — 476, в Нижегородской области — 375, в Самарской — 252, в Воронежской и Ростовской — по 243.
Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где зарегистрировали одного заболевшего, а в Ненецком автономном округе, Магаданской и Еврейской автономной областях их по пять.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 370 617 человек. Умерли за все время 91 220 пациентов, вылечились — 3 973 029.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 117,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.