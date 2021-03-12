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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600892885.html
В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:02
2021-03-12T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9270 новых случаях. Таким образом, показатель уже четвертый день подряд остается ниже десяти тысяч — на уровне начала октября. Темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим днем незначительно ускорился и составляет 0,22 процента.Умерли за минувшие сутки 486 человек, выписались — 13 496.У более чем 13 процентов заболевших (1280 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1610 (накануне было 1281). В Санкт-Петербурге выявили 957 инфицированных, в Подмосковье — 476, в Нижегородской области — 375, в Самарской — 252, в Воронежской и Ростовской — по 243.Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где зарегистрировали одного заболевшего, а в Ненецком автономном округе, Магаданской и Еврейской автономной областях их по пять.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 370 617 человек. Умерли за все время 91 220 пациентов, вылечились — 3 973 029.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 117,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9794 новых случая заражения коронавирусом

11:02 12.03.2021 (обновлено: 11:25 12.03.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9794 случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9270 новых случаях. Таким образом, показатель уже четвертый день подряд остается ниже десяти тысяч — на уровне начала октября. Темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим днем незначительно ускорился и составляет 0,22 процента.
Умерли за минувшие сутки 486 человек, выписались — 13 496.
У более чем 13 процентов заболевших (1280 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1610 (накануне было 1281). В Санкт-Петербурге выявили 957 инфицированных, в Подмосковье — 476, в Нижегородской области — 375, в Самарской — 252, в Воронежской и Ростовской — по 243.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 18:36Распространение коронавируса
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Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где зарегистрировали одного заболевшего, а в Ненецком автономном округе, Магаданской и Еврейской автономной областях их по пять.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 370 617 человек. Умерли за все время 91 220 пациентов, вылечились — 3 973 029.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 117,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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