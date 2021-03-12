https://ria.ru/20210312/fotozhurnalisty-1600905946.html

Фотожурналисты РИА Новости рассказали о работе в "красной зоне"

Фотожурналисты РИА Новости рассказали о работе в "красной зоне"

В годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения в Москве наградили победителей конкурса News Photo awards. Overcoming COVID-19,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:03

2021-03-12T12:03

2021-03-12T12:03

владимир песня

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения в Москве наградили победителей конкурса News Photo awards. Overcoming COVID-19, организованного ТАСС. Единственным россиянином в числе призеров конкурса ТАСС стал специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев. Его одиночное фото "Причастие" победило в категории "Лучшая фотография", а фотосерия "Противостояние" была удостоена специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Говоря о своем участии в конкурсе, Илья Питалев подчеркнул: "В самом начале пандемии входить в "красную зону" было непросто. Был страх перед этой тогда еще совсем неизвестной болезнью, боязнь принести инфекцию близким. Вход туда был как высадка на поверхность неизвестной планеты, а защитный костюм был скафандром. С каждым разом надевать средства защиты становилось все привычнее. Стало понятным устройство отделений для лечения заболевших. И на первый план вышел интерес к работе медиков, их взаимоотношения с пациентами. Нам, фотографам, как правило не удавалось заходить в "красную зону" надолго. Но и за короткое время работы в защитном костюме, респираторе и очках, появлялось чувство абсолютной усталости. Медики и медперсонал работали в этих условиях гораздо дольше, выполняя невероятный объём работы в стрессовых ситуациях". Илья Питалев - один из ведущих фотокорреспондентов агентства, которые работали в "красной зоне" с момента объявления в России пандемии коронавируса. В их числе - обладатели российских и международных премий, включая фотографический Оскар - World Press Photo, Валерий Мельников и Владимир Песня, Владимир Астапкович, Алексей Майшев и многие другие. Для всех них главным на съемках в "красной зоне" стала возможность показать каждодневный героизм работы медиков, спасающих жизни людей без оглядки на собственный страх или усталость. Специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников: "Для меня это был первый опыт – пройти через дезинфекцию, халат надевать, маску. Она запотевает, в ней сложно работать. Я был в одной из больниц, в отделении реанимации, в так называемой "красной зоне". Ты туда заходишь и остаешься практически на целую смену с врачами, на 6 – 7 часов. Как человека меня, конечно, все это сильно трогает, производит сильное эмоциональное впечатление, ты не можешь оставаться безучастным. Но с другой стороны, я понимаю, что нужно останавливать свои эмоции, иначе ты не сможешь работать. С одной стороны, ты должен оставаться сочувствующим человеком, иначе не сможешь сделать сильную эмоциональную фотографию, с другой стороны, у этого должны быть определенные границы". Специальный фотокорреспондент РИА Новости Владимир Астапкович: "Большинство вещей или событий, которые мы снимаем – это события визуальные, т.е. то, что можно показать картинкой. А здесь ты снимаешь что-то, что невозможно увидеть. Была определенная нервозность, но она закончилась в тот момент, когда на тебя надевают СИЗ, вот этот белый костюм. Застегнулся, заклеен, зашел – и тут же спокойствие. Понимаешь, что та граница, которая есть, шлюзовая, она пересечена, обратно ты уже не пойдешь, у тебя есть вариант идти только вперед и смотреть, как это все происходит. Я буду надеяться, что из-за всей этой негативной ситуации, которая произошла, больше внимания обратится на профессию медика. В течение всех этих месяцев мы говорили о том, что врачи, медперсонал – это герои, супермены, которые вытягивают людей с того света, но мы забываем об одном – том, что они делают это каждый день. Причем в условиях "красной зоны" этот белый костюм скрыл все регалии – там врач мог выполнять работу медсестры, а медсестра могла руководить. И эти грани в какой-то момент просто исчезли: все были равны, и все были просто герои".Специальный фотокорреспондент РИА Новости Владимир Песня: "Я из семьи потомственных врачей. Сам не пошел по их стопам, но с детства знал все заботы, все сложности жизни врача. Когда случилась пандемия, для меня было вопросом чести работать и показать людям этот незаметный подвиг, о котором знают, возможно, только непосредственно столкнувшиеся с болезнью люди. Вообще я считаю, что в жизни общества самые важные люди – не бизнесмены, не кинозвезды, не спортсмены и даже не политики. Это, во-первых, учителя, во вторую очередь, это врачи. Первые делаю нас людьми, вторые позволяют оставаться нам людьми как можно дольше".Специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев: "В тот момент, когда я уже был одет полностью и мне заклеивали лицо, я понял, что расстался со своим телом. У меня было ощущение, что я растворился и моего тела во мне нет: свое тело я отдал другим людям, они командовали, у меня же были только механические навыки, а ощущение себя у меня просто пропало. Третий заход в "красную зону" у меня был в больнице, не помню ее названия, она огромная, на полторы тысячи пациентов. Я увидел, как идут люди на работу, как в советские времена люди шли на рабочую смену. Все эти люди – какие-то женщины с авоськами, какие-то мужчины курят и болтают, какие-то люди, модно одетые, какие-то, немодно одетые, - все они стекаются к проходной и растворяются. А потом врач привел меня туда, где эти люди переодевались. И я понял, что все они были бэтменами, супергероями. И вот эти простые люди готовы вытащить любую ситуацию. Как говорит один очень близкий мне человек: "Кто лучше всех одет, тот хуже всех дерется". А они дерутся великолепно". Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, учрежденный ТАСС, стартовал 5 октября 2020 г. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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