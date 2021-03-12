https://ria.ru/20210312/elektrichestvo-1600923350.html

В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества

В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества

Более 10 муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ". РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:18

2021-03-12T13:18

2021-03-12T13:18

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 12 мар – РИА Новости. Более 10 муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ"."Локальные нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются по сети 6-10 кВ в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в городах Махачкала и Хасавюрт", – говорится в сообщении.В пресс-службе министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана РИА Новости сообщили, что без света остались 111 200 человек.Энергетики планируют завершить основной объем восстановительных работ на поврежденных объектах до 16.00 мск.В "Россетях" добавили, что на энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений нет.

https://realty.ria.ru/20210208/otklyucheniya-1596496678.html

махачкала

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республика дагестан, махачкала, происшествия