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Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе
Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:15
2021-03-12T18:15
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским соглашениям, сообщил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.По его данным, в последнее время на границе Донбасса наблюдается обострение ситуации. Обе стороны периодически заявляют о нарушении мер по перемирию и обстрелах.По словам Попова, украинская сторона всегда подчеркивала необходимость передачи границ Донбасса под ее юрисдикцию и только потом возможность с ее стороны выполнять политические соглашения. Кроме того, Украина добивается признания России стороной конфликта, чтобы потребовать уступок не только по Донбассу, но и по Крыму.В такой ситуации, по мнению эксперта, следовало бы созвать "нормандскую четверку", чтобы предостеречь Запад, который не заинтересован в войне в Донбассе, так же, как Россия и Украина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе

18:15 12.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским соглашениям, сообщил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.
По его данным, в последнее время на границе Донбасса наблюдается обострение ситуации. Обе стороны периодически заявляют о нарушении мер по перемирию и обстрелах.

"То, что сегодня происходит, это попытка Украины надавить на Россию угрозой войны на Донбассе, чтобы принудить Москву пойти на серьезные уступки по минским соглашениям", - сказал Попов, уточнив, что сейчас мы наблюдаем "не подготовку к войне, а опасную провокацию", основанную на понимании, что Россия не оставит Донбасс в беде.

По словам Попова, украинская сторона всегда подчеркивала необходимость передачи границ Донбасса под ее юрисдикцию и только потом возможность с ее стороны выполнять политические соглашения. Кроме того, Украина добивается признания России стороной конфликта, чтобы потребовать уступок не только по Донбассу, но и по Крыму.
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В такой ситуации, по мнению эксперта, следовало бы созвать "нормандскую четверку", чтобы предостеречь Запад, который не заинтересован в войне в Донбассе, так же, как Россия и Украина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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