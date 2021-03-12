https://ria.ru/20210312/donbass-1600995405.html

Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе

Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:15

2021-03-12T18:15

2021-03-12T18:15

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским соглашениям, сообщил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.По его данным, в последнее время на границе Донбасса наблюдается обострение ситуации. Обе стороны периодически заявляют о нарушении мер по перемирию и обстрелах.По словам Попова, украинская сторона всегда подчеркивала необходимость передачи границ Донбасса под ее юрисдикцию и только потом возможность с ее стороны выполнять политические соглашения. Кроме того, Украина добивается признания России стороной конфликта, чтобы потребовать уступок не только по Донбассу, но и по Крыму.В такой ситуации, по мнению эксперта, следовало бы созвать "нормандскую четверку", чтобы предостеречь Запад, который не заинтересован в войне в Донбассе, так же, как Россия и Украина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире