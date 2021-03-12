Эксперт объяснил обострение ситуации в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Обострение ситуации в Донбассе в последнее время является попыткой Украины надавить на Россию, которой небезразличен этот регион, пойти на уступки по минским соглашениям, сообщил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.
По его данным, в последнее время на границе Донбасса наблюдается обострение ситуации. Обе стороны периодически заявляют о нарушении мер по перемирию и обстрелах.
"То, что сегодня происходит, это попытка Украины надавить на Россию угрозой войны на Донбассе, чтобы принудить Москву пойти на серьезные уступки по минским соглашениям", - сказал Попов, уточнив, что сейчас мы наблюдаем "не подготовку к войне, а опасную провокацию", основанную на понимании, что Россия не оставит Донбасс в беде.
По словам Попова, украинская сторона всегда подчеркивала необходимость передачи границ Донбасса под ее юрисдикцию и только потом возможность с ее стороны выполнять политические соглашения. Кроме того, Украина добивается признания России стороной конфликта, чтобы потребовать уступок не только по Донбассу, но и по Крыму.
В такой ситуации, по мнению эксперта, следовало бы созвать "нормандскую четверку", чтобы предостеречь Запад, который не заинтересован в войне в Донбассе, так же, как Россия и Украина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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