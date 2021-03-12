https://ria.ru/20210312/betonomeshalka-1600966505.html

В Подмосковье опрокинулась бетономешалка, погиб один человек

В Подмосковье опрокинулась бетономешалка, погиб один человек

Водитель бетономешалки погиб на 18-м километре трассы "Малая бетонка" в Подмосковье в результате ДТП, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:29

2021-03-12T16:29

2021-03-12T16:47

гумвд

volkswagen group

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель бетономешалки погиб на 18-м километре трассы "Малая бетонка" в Подмосковье в результате ДТП, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Марки машин - Volkswagen и Peugeot, на месте работают сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210311/dtp-1600855912.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, volkswagen group, московская область (подмосковье), происшествия