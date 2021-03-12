https://ria.ru/20210312/betonomeshalka-1600966505.html
В Подмосковье опрокинулась бетономешалка, погиб один человек
В Подмосковье опрокинулась бетономешалка, погиб один человек
Водитель бетономешалки погиб на 18-м километре трассы "Малая бетонка" в Подмосковье в результате ДТП, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:29
2021-03-12T16:29
2021-03-12T16:47
гумвд
volkswagen group
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водитель бетономешалки погиб на 18-м километре трассы "Малая бетонка" в Подмосковье в результате ДТП, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Марки машин - Volkswagen и Peugeot, на месте работают сотрудники полиции, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210311/dtp-1600855912.html
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гумвд, volkswagen group, московская область (подмосковье), происшествия