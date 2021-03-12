https://ria.ru/20210312/armeniya-1601025410.html

Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми

Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми

Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:21

2021-03-12T21:21

2021-03-12T21:48

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте армянского лидера.Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.Отмечается, что президент продолжит прилагать усилия и готов к отдельным встречам как с приглашенными политическими силами, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального собрания, представителями различных внепарламентских политических сил.В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html

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