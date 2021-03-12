Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми
21:21 12.03.2021 (обновлено: 21:48 12.03.2021)
ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте армянского лидера.
Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.
"Учитывая, что парламентские фракции "Мой шаг" и "Светлая Армения" приняли приглашение, а парламентская фракция "Процветающая Армения" и "Движение спасения родины" предложили свою повестку и условия для встречи, в данный момент формат встречи за одним столом становится неосуществимым", - говорится в заявлении.
Отмечается, что президент продолжит прилагать усилия и готов к отдельным встречам как с приглашенными политическими силами, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального собрания, представителями различных внепарламентских политических сил.
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"Эти встречи дадут возможность еще раз услышать мнения каждого, уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку. Президент республики подтверждает свою убежденность в том, что единственный способ урегулировать разногласия - это переговоры и диалог, необходимо сделать все, чтобы не допустить потрясений в стране", - заявили в администрации президента.
В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.