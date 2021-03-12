Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/armeniya-1601025410.html
Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми
Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми
Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:21
2021-03-12T21:48
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600826136_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_9cf364de331a8fb64efc9b5cd5364c2d.jpg
ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте армянского лидера.Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.Отмечается, что президент продолжит прилагать усилия и готов к отдельным встречам как с приглашенными политическими силами, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального собрания, представителями различных внепарламентских политических сил.В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.
https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html
https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600826136_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_1582c131d6fa5e32a723054997d3ddd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми

21:21 12.03.2021 (обновлено: 21:48 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции, говорится в заявлении на сайте армянского лидера.
Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 08:00
Пашинян потеснил военных. Но главная проблема не решена

"Учитывая, что парламентские фракции "Мой шаг" и "Светлая Армения" приняли приглашение, а парламентская фракция "Процветающая Армения" и "Движение спасения родины" предложили свою повестку и условия для встречи, в данный момент формат встречи за одним столом становится неосуществимым", - говорится в заявлении.

Отмечается, что президент продолжит прилагать усилия и готов к отдельным встречам как с приглашенными политическими силами, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального собрания, представителями различных внепарламентских политических сил.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:30
Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент

"Эти встречи дадут возможность еще раз услышать мнения каждого, уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку. Президент республики подтверждает свою убежденность в том, что единственный способ урегулировать разногласия - это переговоры и диалог, необходимо сделать все, чтобы не допустить потрясений в стране", - заявили в администрации президента.

В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния