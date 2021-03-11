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Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске
Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске
Очевидцы сняли на видео место предполагаемого захвата заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:43
2021-03-11T13:43
2021-03-11T14:06
северодвинск
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео место предполагаемого захвата заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов частично оцепили улицу, на которой произошел инцидент.Как рассказали очевидцы произошедшего, около места ЧП они слышали хлопок.Ранее в администрации Северодвинска рассказали РИА Новости, что полиция контролирует район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека. Местные власти рекомендовали не выпускать на улицу детей из ближайшего образовательного учреждения. Позже стало известно, что мужчина сдался. Его вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал, уточнил источник РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека
Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека
2021-03-11T13:43
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"Я слышала хлопок" – женщина прокомментировала происходящее в Северодвинске
"Я слышала хлопок" – женщина прокомментировала происходящее в Северодвинске
2021-03-11T13:43
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, северодвинск, происшествия
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео место предполагаемого захвата заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.
На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов частично оцепили улицу, на которой произошел инцидент.
Как рассказали очевидцы произошедшего, около места ЧП они слышали хлопок.
Ранее в администрации Северодвинска рассказали РИА Новости, что полиция контролирует район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека. Местные власти рекомендовали не выпускать на улицу детей из ближайшего образовательного учреждения.
Позже стало известно, что мужчина сдался. Его вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал, уточнил источник РИА Новости.