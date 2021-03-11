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Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске

Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске

Очевидцы сняли на видео место предполагаемого захвата заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:43

2021-03-11T13:43

2021-03-11T14:06

северодвинск

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео место предполагаемого захвата заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов частично оцепили улицу, на которой произошел инцидент.Как рассказали очевидцы произошедшего, около места ЧП они слышали хлопок.Ранее в администрации Северодвинска рассказали РИА Новости, что полиция контролирует район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека. Местные власти рекомендовали не выпускать на улицу детей из ближайшего образовательного учреждения. Позже стало известно, что мужчина сдался. Его вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал, уточнил источник РИА Новости.

северодвинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека 2021-03-11T13:43 true PT0M31S

"Я слышала хлопок" – женщина прокомментировала происходящее в Северодвинске "Я слышала хлопок" – женщина прокомментировала происходящее в Северодвинске 2021-03-11T13:43 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, северодвинск, происшествия