https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600792510.html

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:04

2021-03-11T16:04

2021-03-11T20:01

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) у вакцинированных.В четверг такую информацию получил голландский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов. Аналогичные данные есть у властей Дании и Австрии. Там причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле."Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", — ранее заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.Италия также запретила применение этой вакцины, но из другой партии.Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек.

https://ria.ru/20210307/avstriya-1600279988.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600781934.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, франция, ирландия, греция, в мире