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https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600792510.html
Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca
Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:04
2021-03-11T20:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
франция
ирландия
греция
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) у вакцинированных.В четверг такую информацию получил голландский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов. Аналогичные данные есть у властей Дании и Австрии. Там причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле."Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", — ранее заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.Италия также запретила применение этой вакцины, но из другой партии.Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек.
https://ria.ru/20210307/avstriya-1600279988.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, франция, ирландия, греция, в мире

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

16:04 11.03.2021 (обновлено: 20:01 11.03.2021)
 
© AFP 2021 / Miguel MedinaМедицинский работник с вакциной AstraZeneca
Медицинский работник с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AFP 2021 / Miguel Medina
Медицинский работник с вакциной AstraZeneca
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) у вакцинированных.
В четверг такую информацию получил голландский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов. Аналогичные данные есть у властей Дании и Австрии. Там причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле.
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"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", — ранее заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.
Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.
Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.
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В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.
Италия также запретила применение этой вакцины, но из другой партии.
Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюзФранцияИрландияГрецияВ мире
 
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