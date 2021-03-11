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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600790322.html
Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"
Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"
Азербайджан закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", следует из распоряжения премьера страны Али Асадова. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:55
2021-03-11T15:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
общество
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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Азербайджан закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", следует из распоряжения премьера страны Али Асадова."Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "Об импорте лекарственных средств". Согласно подписанному между государственным агентством обязательного медицинского страхования и российской компанией ООО HUMAN VACCINE соглашению о поставках лекарственного средства, импорт … препарата "Спутник V" в Азербайджанскую Республику будет осуществляться в течение 180 дней. Министерство здравоохранения и государственное агентство обязательного медицинского страхованию обеспечат решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, общество

Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"

15:55 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Азербайджан закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", следует из распоряжения премьера страны Али Асадова.
"Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "Об импорте лекарственных средств". Согласно подписанному между государственным агентством обязательного медицинского страхования и российской компанией ООО HUMAN VACCINE соглашению о поставках лекарственного средства, импорт … препарата "Спутник V" в Азербайджанскую Республику будет осуществляться в течение 180 дней. Министерство здравоохранения и государственное агентство обязательного медицинского страхованию обеспечат решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанОбщество
 
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