https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600790322.html

Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"

Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"

Азербайджан закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", следует из распоряжения премьера страны Али Асадова. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:55

2021-03-11T15:55

2021-03-11T15:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

азербайджан

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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Азербайджан закупит у России вакцину от коронавируса "Спутник V", следует из распоряжения премьера страны Али Асадова."Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "Об импорте лекарственных средств". Согласно подписанному между государственным агентством обязательного медицинского страхования и российской компанией ООО HUMAN VACCINE соглашению о поставках лекарственного средства, импорт … препарата "Спутник V" в Азербайджанскую Республику будет осуществляться в течение 180 дней. Министерство здравоохранения и государственное агентство обязательного медицинского страхованию обеспечат решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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