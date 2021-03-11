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Жительница США умерла через четыре дня после второй дозы вакцины Moderna
Жительница США умерла через четыре дня после второй дозы вакцины Moderna
Жительница американского штата Юта скончалась через четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса, произведенной компанией Moderna, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:07
2021-03-11T15:07
2021-03-11T15:07
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительница американского штата Юта скончалась через четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса, произведенной компанией Moderna, сообщает телеканал KUTV.Проживавшая в городе Огден 39-летняя Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, на третий день она почувствовала резкое ухудшение состояния. Ее доставили в больницу, где врачи провели анализ крови и сообщили, что у женщины плохо функционирует печень.Кассиди перевезли в медицинский центр в городе Мюррей, где врачи могли бы провести трансплантацию печени, однако состояние пациентки не удалось стабилизировать. Она скончалась после отказа печени, почек и сердца, сообщает телеканал.Семья Кассиди сообщила телеканалу, что до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. С соглашения семьи врачи провели вскрытие, его результаты пока неизвестны. На данный момент не сообщается, была ли вакцина связана со смертью пациентки.
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Жительница американского штата Юта скончалась через четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса, произведенной компанией Moderna
, сообщает телеканал KUTV
.
Проживавшая в городе Огден 39-летняя Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, на третий день она почувствовала резкое ухудшение состояния. Ее доставили в больницу, где врачи провели анализ крови и сообщили, что у женщины плохо функционирует печень.
Кассиди перевезли в медицинский центр в городе Мюррей, где врачи могли бы провести трансплантацию печени, однако состояние пациентки не удалось стабилизировать. Она скончалась после отказа печени, почек и сердца, сообщает телеканал.
Семья Кассиди сообщила телеканалу, что до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. С соглашения семьи врачи провели вскрытие, его результаты пока неизвестны. На данный момент не сообщается, была ли вакцина связана со смертью пациентки.