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Врач оценил влияние "Спутника V" на нервную систему
Врач оценил влияние "Спутника V" на нервную систему
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного эффекта на когнитивные функции, нервную систему, рассказал доктор медицинских наук, главный врач... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:36
2021-03-11T12:49
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного эффекта на когнитивные функции, нервную систему, рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Сразу скажу твердо, что нет. И это касается что наших наблюдений, что наших пациентов из клиник памяти - это возрастные пациенты, которые "65+" и которые более уязвимы. Мы тоже отслеживаем это", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, были ли какие-то побочные эффекты при вакцинации "Спутником V", которые характеризовались бы в негативных эффектах на когнитивные функции, функции нервной системы, головного мозга.Костюк также отметил, что даже местные реакции у людей старшей возрастной группы были более легкими, чем у молодежи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач оценил влияние "Спутника V" на нервную систему

12:36 11.03.2021 (обновлено: 12:49 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного эффекта на когнитивные функции, нервную систему, рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Сразу скажу твердо, что нет. И это касается что наших наблюдений, что наших пациентов из клиник памяти - это возрастные пациенты, которые "65+" и которые более уязвимы. Мы тоже отслеживаем это", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, были ли какие-то побочные эффекты при вакцинации "Спутником V", которые характеризовались бы в негативных эффектах на когнитивные функции, функции нервной системы, головного мозга.
Костюк также отметил, что даже местные реакции у людей старшей возрастной группы были более легкими, чем у молодежи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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