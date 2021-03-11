https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600743650.html

Врач оценил влияние "Спутника V" на нервную систему

Врач оценил влияние "Спутника V" на нервную систему

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного эффекта на когнитивные функции, нервную систему, рассказал доктор медицинских наук, главный врач... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:36

2021-03-11T12:36

2021-03-11T12:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного эффекта на когнитивные функции, нервную систему, рассказал доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Сразу скажу твердо, что нет. И это касается что наших наблюдений, что наших пациентов из клиник памяти - это возрастные пациенты, которые "65+" и которые более уязвимы. Мы тоже отслеживаем это", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, были ли какие-то побочные эффекты при вакцинации "Спутником V", которые характеризовались бы в негативных эффектах на когнитивные функции, функции нервной системы, головного мозга.Костюк также отметил, что даже местные реакции у людей старшей возрастной группы были более легкими, чем у молодежи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество