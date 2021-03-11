https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600774211.html

В Турции заявили, что производство F-35 невозможно без ее участия

В Турции заявили, что производство F-35 невозможно без ее участия

Турция продолжает производство компонентов для новейших американских истребителей F-35, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта из-за покупки... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:27

2021-03-11T14:27

2021-03-11T19:36

с-400 «триумф»

f-35

сша

турция

в мире

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция продолжает производство компонентов для новейших американских истребителей F-35, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта из-за покупки российских систем ПВО С-400, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."В настоящее время мы исключены из проекта F-35. Наиболее значимые детали по проекту F-35 сейчас производит Турция, некоторые детали производит только она. То есть, если эти детали не будут производиться в Турции, то производство этих самолетов становится невозможным в принципе. Но мы ни в коем случае не нарушаем взятые на себя обязательства. В Турции до сих пор продолжается производство этих деталей", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Турции ждут исправления несправедливости, допущенной по отношению к ней в рамках проекта F-35 и не стали приостанавливать работу из-за того, что ее исключили из проекта."В вопросе оборонной промышленности для нас категорически неприемлема ситуация внешней зависимости... Нам удалось вывести долю отечественного производства с 20 до 70%", - отметил Варанк.Сейчас по многим проектам возникают ситуации, когда Турция сталкивается с проблемой скрытого или явного эмбарго, однако страна не хочет жить в кризисных условиях и поставила перед собой цель стать самодостаточной страной, "производящей самые качественные в мире технологии и продающей их", добавил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20210311/istrebitel-1600736955.html

сша

турция

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с-400 «триумф», f-35, сша, турция, в мире