Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600774211.html
В Турции заявили, что производство F-35 невозможно без ее участия
В Турции заявили, что производство F-35 невозможно без ее участия
Турция продолжает производство компонентов для новейших американских истребителей F-35, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта из-за покупки... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:27
2021-03-11T19:36
с-400 «триумф»
f-35
сша
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939959_0:104:2100:1285_1920x0_80_0_0_8646d7c0215964cf53fdfbd2ce897247.jpg
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция продолжает производство компонентов для новейших американских истребителей F-35, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта из-за покупки российских систем ПВО С-400, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."В настоящее время мы исключены из проекта F-35. Наиболее значимые детали по проекту F-35 сейчас производит Турция, некоторые детали производит только она. То есть, если эти детали не будут производиться в Турции, то производство этих самолетов становится невозможным в принципе. Но мы ни в коем случае не нарушаем взятые на себя обязательства. В Турции до сих пор продолжается производство этих деталей", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Турции ждут исправления несправедливости, допущенной по отношению к ней в рамках проекта F-35 и не стали приостанавливать работу из-за того, что ее исключили из проекта."В вопросе оборонной промышленности для нас категорически неприемлема ситуация внешней зависимости... Нам удалось вывести долю отечественного производства с 20 до 70%", - отметил Варанк.Сейчас по многим проектам возникают ситуации, когда Турция сталкивается с проблемой скрытого или явного эмбарго, однако страна не хочет жить в кризисных условиях и поставила перед собой цель стать самодостаточной страной, "производящей самые качественные в мире технологии и продающей их", добавил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20210311/istrebitel-1600736955.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939959_102:0:1969:1400_1920x0_80_0_0_b68caaa8eece11c8969763a6cd27ebcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с-400 «триумф», f-35, сша, турция, в мире

В Турции заявили, что производство F-35 невозможно без ее участия

14:27 11.03.2021 (обновлено: 19:36 11.03.2021)
 
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin RussellНаземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция продолжает производство компонентов для новейших американских истребителей F-35, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта из-за покупки российских систем ПВО С-400, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
"В настоящее время мы исключены из проекта F-35. Наиболее значимые детали по проекту F-35 сейчас производит Турция, некоторые детали производит только она. То есть, если эти детали не будут производиться в Турции, то производство этих самолетов становится невозможным в принципе. Но мы ни в коем случае не нарушаем взятые на себя обязательства. В Турции до сих пор продолжается производство этих деталей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Турции ждут исправления несправедливости, допущенной по отношению к ней в рамках проекта F-35 и не стали приостанавливать работу из-за того, что ее исключили из проекта.
"В вопросе оборонной промышленности для нас категорически неприемлема ситуация внешней зависимости... Нам удалось вывести долю отечественного производства с 20 до 70%", - отметил Варанк.
Сейчас по многим проектам возникают ситуации, когда Турция сталкивается с проблемой скрытого или явного эмбарго, однако страна не хочет жить в кризисных условиях и поставила перед собой цель стать самодостаточной страной, "производящей самые качественные в мире технологии и продающей их", добавил министр.
Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 12:09
Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
 
С-400 «Триумф»F-35СШАТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Лента новостейМолния