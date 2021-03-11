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Ленинградская область
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В Ленинградской области до конца года достроят десять спортивных объектов
В Ленинградской области до конца года достроят десять спортивных объектов
РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:04
2021-03-11T14:39
ленинградская область
ивангород
ленинградская область
выборг
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Ленинградской области к концу 2021 года планируют завершить строительство десяти спортивных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, масштабное строительство спорткомплексов и многофункциональных площадок ведется в Ленинградской области в рамках двух государственных программ: с 2009 года — "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"."В начале 2021 года региональные власти уже сдали два крупных объекта, ввод которых был запланирован на текущий год. Так, в феврале в Выборге появилась ледовая арена с трибунами для 200 зрителей, залами силовой и хореографической подготовки. А в Ивангороде открылся 25-метровый бассейн с пятью дорожками с малым бассейном и спортивным залом с тренерскими, раздевалками и саунами. Еще десять таких же крупных спортивных объектов планируется сдать до конца текущего года. На финансирование строительства и реконструкции спортивных объектов в 2021 году направлены более 1,6 миллиарда рублей", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что новые спортивные объекты планируют сдать в эксплуатацию в крупных городах региона. В частности, в мае текущего года будет сдан двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Кировске. Также планируется открытие трехэтажного ФОКа во Всеволожске. В Кингисеппе в ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию бассейн с пропускной способностью в обычном режиме более 300 человек.В пресс-службе также назвали еще один крупный проект, реализованный в поселке Плодовое Приозерного района Ленобласти. В этом году примет посетителей построенный спортивно-оздоровительный комплекс.
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ивангород
ленинградская область
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ивангород, ленинградская область, выборг, общество

В Ленинградской области до конца года достроят десять спортивных объектов

11:04 11.03.2021 (обновлено: 14:39 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил больницу им. С. П. Боткина
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Ленинградской области к концу 2021 года планируют завершить строительство десяти спортивных объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, масштабное строительство спорткомплексов и многофункциональных площадок ведется в Ленинградской области в рамках двух государственных программ: с 2009 года — "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области".
"В начале 2021 года региональные власти уже сдали два крупных объекта, ввод которых был запланирован на текущий год. Так, в феврале в Выборге появилась ледовая арена с трибунами для 200 зрителей, залами силовой и хореографической подготовки. А в Ивангороде открылся 25-метровый бассейн с пятью дорожками с малым бассейном и спортивным залом с тренерскими, раздевалками и саунами. Еще десять таких же крупных спортивных объектов планируется сдать до конца текущего года. На финансирование строительства и реконструкции спортивных объектов в 2021 году направлены более 1,6 миллиарда рублей", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что новые спортивные объекты планируют сдать в эксплуатацию в крупных городах региона. В частности, в мае текущего года будет сдан двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Кировске. Также планируется открытие трехэтажного ФОКа во Всеволожске. В Кингисеппе в ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию бассейн с пропускной способностью в обычном режиме более 300 человек.
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В пресс-службе также назвали еще один крупный проект, реализованный в поселке Плодовое Приозерного района Ленобласти. В этом году примет посетителей построенный спортивно-оздоровительный комплекс.
 
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