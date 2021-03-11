https://ria.ru/20210311/samburskaya-1600721456.html

"Волосам конец": Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем

"Волосам конец": Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в Instagram пост, в котором рассказала о больших проблемах со здоровьем. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:44

2021-03-11T11:44

2021-03-11T11:46

оскар кучера

шоубиз

настасья самбурская

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

здоровье

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в Instagram пост, в котором рассказала о больших проблемах со здоровьем. По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", большинство неприятностей, включая коронавирус, произошло с ней за последние четыре месяца.Несмотря на это, она продолжала ходить на пробы, заниматься реслингом и "из последних сил" отплясывала на своем дне рождения (1 марта актрисе исполнилось 34 года. — Прим. ред.). На фоне постоянного стресса и усталости Настасья Самбурская похудела на три килограмма, так как не могла ничего есть. "На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Да даже без повода: ты просто сидишь дома, а адреналина внутри столько, что ощущение, будто тебе три года и тебя ставили одну в темной комнате и, кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь. Словами "успокойся" и объятиями вы свой женщине не поможете", — уверена актриса.Самбурская призвала пользователей вовремя обращаться к грамотным специалистам и сдавать анализы, если самочувствие ухудшилось. "Самолечением не занимайтесь и к народным методам не прибегайте, не поняв, каких микроэлементов в вашем организме не хватает", — подчеркнула она. "Поправляйся скорее, дорогая. Сил тебе", — поддержал коллегу в комментариях актер Оскар Кучера. К его словам присоединились и остальные пользователи. "Выздоравливай", "Скорейшего восстановления сил вам", — пожелали они актрисе.

https://ria.ru/20210311/rinoplastika-1600637105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар кучера, настасья самбурская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье