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"Волосам конец": Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем
"Волосам конец": Настасья Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем
Актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в Instagram пост, в котором рассказала о больших проблемах со здоровьем. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:44
2021-03-11T11:44
2021-03-11T11:46
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здоровье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в Instagram пост, в котором рассказала о больших проблемах со здоровьем. По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", большинство неприятностей, включая коронавирус, произошло с ней за последние четыре месяца.Несмотря на это, она продолжала ходить на пробы, заниматься реслингом и "из последних сил" отплясывала на своем дне рождения (1 марта актрисе исполнилось 34 года. — Прим. ред.). На фоне постоянного стресса и усталости Настасья Самбурская похудела на три килограмма, так как не могла ничего есть. "На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Да даже без повода: ты просто сидишь дома, а адреналина внутри столько, что ощущение, будто тебе три года и тебя ставили одну в темной комнате и, кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь. Словами "успокойся" и объятиями вы свой женщине не поможете", — уверена актриса.Самбурская призвала пользователей вовремя обращаться к грамотным специалистам и сдавать анализы, если самочувствие ухудшилось. "Самолечением не занимайтесь и к народным методам не прибегайте, не поняв, каких микроэлементов в вашем организме не хватает", — подчеркнула она. "Поправляйся скорее, дорогая. Сил тебе", — поддержал коллегу в комментариях актер Оскар Кучера. К его словам присоединились и остальные пользователи. "Выздоравливай", "Скорейшего восстановления сил вам", — пожелали они актрисе.
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оскар кучера, настасья самбурская, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила
в Instagram пост, в котором рассказала о больших проблемах со здоровьем.
По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", большинство неприятностей, включая коронавирус, произошло с ней за последние четыре месяца.
"Не стану все перечислять, только самое безобидное: волосам конец, снова стригусь под каре. Простыла и утром я не смогла наступить на ногу, а до этого в четыре утра проснулась от того, что защемило шею, а у меня два дня подряд спектакли. Играла хромая и косая, зато нарядная!" — написала Самбурская.
Несмотря на это, она продолжала ходить на пробы, заниматься реслингом и "из последних сил" отплясывала на своем дне рождения (1 марта актрисе исполнилось
34 года. — Прим. ред.). На фоне постоянного стресса и усталости Настасья Самбурская похудела на три килограмма, так как не могла ничего есть.
"На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Да даже без повода: ты просто сидишь дома, а адреналина внутри столько, что ощущение, будто тебе три года и тебя ставили одну в темной комнате и, кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь. Словами "успокойся" и объятиями вы свой женщине не поможете", — уверена актриса.
Самбурская призвала пользователей вовремя обращаться к грамотным специалистам и сдавать анализы, если самочувствие ухудшилось. "Самолечением не занимайтесь и к народным методам не прибегайте, не поняв, каких микроэлементов в вашем организме не хватает", — подчеркнула она.
"Лучше перестраховаться и на ранней стадии поймать свою болячку, чтобы потом не мучиться. В итоге выяснилось, что у меня гипоксия и анемия. Добрый доктор сказал, что по уровню — это примерно как потерять 3,5 литра крови и пытаться продолжать полноценно существовать", — откровенно рассказала о своих диагнозах актриса.
"Поправляйся скорее, дорогая. Сил тебе", — поддержал коллегу в комментариях актер Оскар Кучера. К его словам присоединились и остальные пользователи. "Выздоравливай", "Скорейшего восстановления сил вам", — пожелали они актрисе.