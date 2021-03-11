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https://ria.ru/20210311/puteshestviya-1600736352.html
Названы популярные маршруты для коротких поездок по России этой весной
Названы популярные маршруты для коротких поездок по России этой весной
Эксперты определили, какие города популярны у российских туристов для поездок на два-три дня весной 2021 года, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:06
2021-03-11T15:06
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ялта
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие города популярны у российских туристов для поездок на два-три дня весной 2021 года, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований жилья с 1 марта по 30 апреля.Самыми востребованными для коротких путешествий стали: Ялта (20 процентов), Севастополь (13 процентов), Шерегеш (десять процентов), Санкт-Петербург (девять), Суздаль (восемь), Кисловодск, Лахденпохья (по шесть процентов), Казань, Новосибирск (по пять процентов), Осташков и Красноярск (по четыре процента).Выяснилось, что туристы чаще всего выбирают номера в отелях — 64,56 процента и квартиры — 24,23 процента, реже дома — 6,69 процента. Большинство предпочитают путешествовать парами — 43,22 процента. Еще 18 процентов семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми.По статистике, отдыхающие бронируют жилье на два-три дня весной и тратят от 1,6 до 10,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнутьв Кисловодске, дороже — в Суздале.
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города, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, ялта, новосибирск, суздаль, осташков, севастополь, лахденпохья, кисловодск, красноярск, санкт-петербург, казань

Названы популярные маршруты для коротких поездок по России этой весной

15:06 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты определили, какие города популярны у российских туристов для поездок на два-три дня весной 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирований жилья с 1 марта по 30 апреля.
Самыми востребованными для коротких путешествий стали: Ялта (20 процентов), Севастополь (13 процентов), Шерегеш (десять процентов), Санкт-Петербург (девять), Суздаль (восемь), Кисловодск, Лахденпохья (по шесть процентов), Казань, Новосибирск (по пять процентов), Осташков и Красноярск (по четыре процента).
Выяснилось, что туристы чаще всего выбирают номера в отелях — 64,56 процента и квартиры — 24,23 процента, реже дома — 6,69 процента. Большинство предпочитают путешествовать парами — 43,22 процента. Еще 18 процентов семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми.
По статистике, отдыхающие бронируют жилье на два-три дня весной и тратят от 1,6 до 10,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнутьв Кисловодске, дороже — в Суздале.
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