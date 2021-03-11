Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210311/premera-1600621311.html
"Земля кочевников": за что фильм, скорее всего, выиграет главный "Оскар"
"Земля кочевников": за что фильм, скорее всего, выиграет главный "Оскар"
На американских кинопремиях картина Хлои Чжао, лишь третья полнометражная в ее фильмографии, выигрывает все подряд. Уже получила два "Золотых глобуса" в главных РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:00
2021-03-11T08:04
культура
что посмотреть
кино и сериалы
оскар (премия)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600433812_0:42:819:503_1920x0_80_0_0_c1b89f714f21d3ac149b670096258254.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Егор Беликов. На американских кинопремиях картина Хлои Чжао, лишь третья полнометражная в ее фильмографии, выигрывает все подряд. Уже получила два "Золотых глобуса" в главных категориях — лучший драматический фильм и лучшая режиссура. Судя по прогнозам букмекеров, возьмет и "Оскар". О том, чем так прекрасен главный американский фильм 2020 года, — в материале РИА Новости.Шоссе в никудаТяжело рассказывать про фильм "Земля кочевников" (Nomadland), если ты уже его посмотрел, а твой собеседник — нет. Потому что картина генерирует такое ощущение, словно она была всегда. В английском это называют instant classic — "мгновенная классика". "Земля кочевников" — фильм, в чей мир хочется вернуться.Фрэн (Фрэнсис Макдорманд) едет в трейлере, в котором и живет. Она отправилась в путь не так давно, когда ее муж умер, а город, где они жили, прекратил существовать. И не из лирически-романтических соображений она приняла такое решение, не только по зову дороги, а еще и руководствуясь чистой прагматикой. Жить на колесах, перебиваясь случайными подработками, — это еще и дешево, надежно, практично.По дороге Фрэн встретит немало таких же, как она (почти всех играют непрофессиональные актеры — настоящие кочевники с большой дороги), поговорит с ними о своем, и они разъедутся в разные стороны. Но не попрощаются — согласно мировоззрениям современных номадов, все когда-нибудь непременно вновь пересекутся на пути, даже после смерти. На окраинах конца капитализмаСамое удивительное, что данная субкультура вовсе не придумана сценаристами. Так все и есть на самом деле. Картина — дотошная экранизация нехудожественной книги "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века" Джессики Брудер (на русский еще не переведена, но, говорят, скоро выйдет). Действительно, у многих пенсионеров нет средств для нормального существования. И они решают, во-первых, отказаться от трат на жилье (или его тоже не могут себе позволить), во-вторых, напоследок попутешествовать по стране, не думая о стоимости авиабилетов и расписании поездов. И в-третьих, зарабатывать — немного, но чтобы как-то протянуть. Это, конечно, довольно грустно, но такова жизнь.То есть это не обычное пространное кино без вывода и цели, а конкретно актуальное, о дне сегодняшнем. По сути, перед нами отповедь современному американскому капитализму — во всяком случае, так режиссер, сценарист и монтажер фильма в одном лице, Хлоя Чжао, рассказывает в интервью.Почему в 2010-х годах гражданам одной из богатейших стран мира по-прежнему приходится отказываться от крыши над головой, чтобы выжить? Это парадоксально и контринтуитивно. Важно и то, где подрабатывает Фрэн — в фастфуде, на складе интернет-гиганта Amazon. Если в начале прошлого века люди на заводах Генри Форда считались средним классом, то теперь ручным трудом занимаются исключительно неимущие старики.Дорога переменВообще, подобным философским дорожным размышлениям кинематограф США предается уже давно. Это важная национальная кинотрадиция — от "Беспечного ездока" до "Тупого и еще тупее", от "Моего личного штата Айдахо" до "Логана", от "Полуночного ковбоя" до теперь вот "Земли кочевников".Американцы навсегда остались немножко пилигримами — им по-прежнему необходимо покорять землю, уже давно им принадлежащую, месить ее колесами, дойти до самого края и обратно. Для них в дороге все увиденное через лобовое или пассажирское стекло приобретает особый смысл. Само ощущение перемещения в пространстве помогает отринуть сиюминутное и задуматься о вечном."Земля кочевников" замечательно передает зрителю, вроде бы сидящему в неподвижном кресле, это медитативное ощущение езды, дороги, путешествия. С Фрэн, героиней, в одночасье потерявшей прошлое вместе с жизненным опытом, легко себя ассоциировать — она как зеркало.И Фрэнсис Макдорманд, удивительная возрастная актриса, жена одного из братьев Коэн, ради этой роли тоже словно отвергает саму себя и полностью перевоплощается в деловитую странную женщину. Ее игра, не будем искать эпитеты скромнее, гениальна, вот и все.Замечательны и экспрессивные американские пейзажи, лаконично дополненные тихой фортепианной музыкой композитора Людовико Эйнауди. В общем, это чистое удовольствие навряд ли кому-то может не понравиться, разве что закостенелым домоседам или агорафобам.Хлоя Чжао, может, не выдумала ничего категорически нового, но добилась успеха сразу по нескольким направлениям. Она сняла замечательный и нескучный, несмотря на нарочитую повторяемость сюжета, роуд-муви. Эта картина — важное свидетельство плачевного состояния нашего общества.С другой стороны, герои фильма, эти замечательные неактеры, не упиваются финансовым несчастьем — они потрясающе жизнерадостны даже в условиях тотального одиночества и как минимум путешествуют напропалую. Сегодня, из России начала 2021-го, из-за полузакрытых границ, им можно только позавидовать — и потому в "Земле кочевников" каждый зритель находит для себя неожиданный психотерапевтический эффект.
https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html
https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600433812_46:0:773:545_1920x0_80_0_0_4cfa03e78bd956c914e3669d62a62f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , кино и сериалы, оскар (премия), сша

"Земля кочевников": за что фильм, скорее всего, выиграет главный "Оскар"

08:00 11.03.2021 (обновлено: 08:04 11.03.2021)
 
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Cor Cordium Productions (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Егор Беликов. На американских кинопремиях картина Хлои Чжао, лишь третья полнометражная в ее фильмографии, выигрывает все подряд. Уже получила два "Золотых глобуса" в главных категориях — лучший драматический фильм и лучшая режиссура. Судя по прогнозам букмекеров, возьмет и "Оскар". О том, чем так прекрасен главный американский фильм 2020 года, — в материале РИА Новости.

Шоссе в никуда

Тяжело рассказывать про фильм "Земля кочевников" (Nomadland), если ты уже его посмотрел, а твой собеседник — нет. Потому что картина генерирует такое ощущение, словно она была всегда. В английском это называют instant classic — "мгновенная классика". "Земля кочевников" — фильм, в чей мир хочется вернуться.
Фрэн (Фрэнсис Макдорманд) едет в трейлере, в котором и живет. Она отправилась в путь не так давно, когда ее муж умер, а город, где они жили, прекратил существовать. И не из лирически-романтических соображений она приняла такое решение, не только по зову дороги, а еще и руководствуясь чистой прагматикой. Жить на колесах, перебиваясь случайными подработками, — это еще и дешево, надежно, практично.
По дороге Фрэн встретит немало таких же, как она (почти всех играют непрофессиональные актеры — настоящие кочевники с большой дороги), поговорит с ними о своем, и они разъедутся в разные стороны. Но не попрощаются — согласно мировоззрениям современных номадов, все когда-нибудь непременно вновь пересекутся на пути, даже после смерти.

На окраинах конца капитализма

Самое удивительное, что данная субкультура вовсе не придумана сценаристами. Так все и есть на самом деле. Картина — дотошная экранизация нехудожественной книги "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века" Джессики Брудер (на русский еще не переведена, но, говорят, скоро выйдет).
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников
1 из 3
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
2 из 3

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
3 из 3

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
2 из 3

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
3 из 3

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
Действительно, у многих пенсионеров нет средств для нормального существования. И они решают, во-первых, отказаться от трат на жилье (или его тоже не могут себе позволить), во-вторых, напоследок попутешествовать по стране, не думая о стоимости авиабилетов и расписании поездов. И в-третьих, зарабатывать — немного, но чтобы как-то протянуть. Это, конечно, довольно грустно, но такова жизнь.
То есть это не обычное пространное кино без вывода и цели, а конкретно актуальное, о дне сегодняшнем. По сути, перед нами отповедь современному американскому капитализму — во всяком случае, так режиссер, сценарист и монтажер фильма в одном лице, Хлоя Чжао, рассказывает в интервью.
Кадр из фильма Супернова - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00Культура
Дорога жизни и жизнь в дороге. Самые интересные кинопремьеры недели
Почему в 2010-х годах гражданам одной из богатейших стран мира по-прежнему приходится отказываться от крыши над головой, чтобы выжить? Это парадоксально и контринтуитивно. Важно и то, где подрабатывает Фрэн — в фастфуде, на складе интернет-гиганта Amazon. Если в начале прошлого века люди на заводах Генри Форда считались средним классом, то теперь ручным трудом занимаются исключительно неимущие старики.

Дорога перемен

Вообще, подобным философским дорожным размышлениям кинематограф США предается уже давно. Это важная национальная кинотрадиция — от "Беспечного ездока" до "Тупого и еще тупее", от "Моего личного штата Айдахо" до "Логана", от "Полуночного ковбоя" до теперь вот "Земли кочевников".
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников
1 из 5
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
2 из 5

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Фильм "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
3 из 5

Фильм "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Сцена из фильма "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
4 из 5

Сцена из фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
© Cor Cordium Productions (2020)

Картина "Земля кочевников"

Кадр из фильма Земля кочевников
5 из 5

Картина "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
1 из 5
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
2 из 5

Фрагмент фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
3 из 5

Фильм "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
4 из 5

Сцена из фильма "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
5 из 5

Картина "Земля кочевников"

© Cor Cordium Productions (2020)
Американцы навсегда остались немножко пилигримами — им по-прежнему необходимо покорять землю, уже давно им принадлежащую, месить ее колесами, дойти до самого края и обратно. Для них в дороге все увиденное через лобовое или пассажирское стекло приобретает особый смысл. Само ощущение перемещения в пространстве помогает отринуть сиюминутное и задуматься о вечном.
"Земля кочевников" замечательно передает зрителю, вроде бы сидящему в неподвижном кресле, это медитативное ощущение езды, дороги, путешествия. С Фрэн, героиней, в одночасье потерявшей прошлое вместе с жизненным опытом, легко себя ассоциировать — она как зеркало.
© AP Photo / Chris Pizzello

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18

Фрэнсис Макдорманд получает Оскар. 05.03.18
1 из 3

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Ben StansallРежиссер, продюсеры и актеры фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" с наградами Британской академии кино- и телеискусства. 18 февраля 2018
Режиссер, продюсеры и актеры фильма Три билборда на границе Эббинга, Миссури с наградами Британской академии кино- и телеискусства. 18 февраля 2018
2 из 3
Режиссер, продюсеры и актеры фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" с наградами Британской академии кино- и телеискусства. 18 февраля 2018
© AFP 2021 / Ben Stansall
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд с супругом режиссером и сценаристом Джоэлом Коэном на красной дорожке во время 71-го Венецианского международного кинофестиваля

Американская акстриса Фрэнсис Макдорманд с супругом режиссером и сценаристом Джоэлом Коэном на красной дорожке во время 71-го Венецианского международного кинофестиваля.
3 из 3

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд с супругом режиссером и сценаристом Джоэлом Коэном на красной дорожке во время 71-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18

© AP Photo / Chris Pizzello
2 из 3
Режиссер, продюсеры и актеры фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" с наградами Британской академии кино- и телеискусства. 18 февраля 2018
© AFP 2021 / Ben Stansall
3 из 3

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд с супругом режиссером и сценаристом Джоэлом Коэном на красной дорожке во время 71-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
И Фрэнсис Макдорманд, удивительная возрастная актриса, жена одного из братьев Коэн, ради этой роли тоже словно отвергает саму себя и полностью перевоплощается в деловитую странную женщину. Ее игра, не будем искать эпитеты скромнее, гениальна, вот и все.
Замечательны и экспрессивные американские пейзажи, лаконично дополненные тихой фортепианной музыкой композитора Людовико Эйнауди. В общем, это чистое удовольствие навряд ли кому-то может не понравиться, разве что закостенелым домоседам или агорафобам.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Фрэнсис Макдорманд на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
Актриса Фрэнсис Макдорманд на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме. - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Фрэнсис Макдорманд на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
Хлоя Чжао, может, не выдумала ничего категорически нового, но добилась успеха сразу по нескольким направлениям. Она сняла замечательный и нескучный, несмотря на нарочитую повторяемость сюжета, роуд-муви. Эта картина — важное свидетельство плачевного состояния нашего общества.
С другой стороны, герои фильма, эти замечательные неактеры, не упиваются финансовым несчастьем — они потрясающе жизнерадостны даже в условиях тотального одиночества и как минимум путешествуют напропалую. Сегодня, из России начала 2021-го, из-за полузакрытых границ, им можно только позавидовать — и потому в "Земле кочевников" каждый зритель находит для себя неожиданный психотерапевтический эффект.
Кадр из фильма По соседству - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00Культура
Странный, но интересный. Как Берлинале меняет мир кино
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыОскар (премия)США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Лента новостейМолния