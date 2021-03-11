https://ria.ru/20210311/premera-1600621311.html

"Земля кочевников": за что фильм, скорее всего, выиграет главный "Оскар"

"Земля кочевников": за что фильм, скорее всего, выиграет главный "Оскар"

На американских кинопремиях картина Хлои Чжао, лишь третья полнометражная в ее фильмографии, выигрывает все подряд. Уже получила два "Золотых глобуса" в главных РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:00

2021-03-11T08:04

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Егор Беликов. На американских кинопремиях картина Хлои Чжао, лишь третья полнометражная в ее фильмографии, выигрывает все подряд. Уже получила два "Золотых глобуса" в главных категориях — лучший драматический фильм и лучшая режиссура. Судя по прогнозам букмекеров, возьмет и "Оскар". О том, чем так прекрасен главный американский фильм 2020 года, — в материале РИА Новости.Шоссе в никудаТяжело рассказывать про фильм "Земля кочевников" (Nomadland), если ты уже его посмотрел, а твой собеседник — нет. Потому что картина генерирует такое ощущение, словно она была всегда. В английском это называют instant classic — "мгновенная классика". "Земля кочевников" — фильм, в чей мир хочется вернуться.Фрэн (Фрэнсис Макдорманд) едет в трейлере, в котором и живет. Она отправилась в путь не так давно, когда ее муж умер, а город, где они жили, прекратил существовать. И не из лирически-романтических соображений она приняла такое решение, не только по зову дороги, а еще и руководствуясь чистой прагматикой. Жить на колесах, перебиваясь случайными подработками, — это еще и дешево, надежно, практично.По дороге Фрэн встретит немало таких же, как она (почти всех играют непрофессиональные актеры — настоящие кочевники с большой дороги), поговорит с ними о своем, и они разъедутся в разные стороны. Но не попрощаются — согласно мировоззрениям современных номадов, все когда-нибудь непременно вновь пересекутся на пути, даже после смерти. На окраинах конца капитализмаСамое удивительное, что данная субкультура вовсе не придумана сценаристами. Так все и есть на самом деле. Картина — дотошная экранизация нехудожественной книги "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века" Джессики Брудер (на русский еще не переведена, но, говорят, скоро выйдет). Действительно, у многих пенсионеров нет средств для нормального существования. И они решают, во-первых, отказаться от трат на жилье (или его тоже не могут себе позволить), во-вторых, напоследок попутешествовать по стране, не думая о стоимости авиабилетов и расписании поездов. И в-третьих, зарабатывать — немного, но чтобы как-то протянуть. Это, конечно, довольно грустно, но такова жизнь.То есть это не обычное пространное кино без вывода и цели, а конкретно актуальное, о дне сегодняшнем. По сути, перед нами отповедь современному американскому капитализму — во всяком случае, так режиссер, сценарист и монтажер фильма в одном лице, Хлоя Чжао, рассказывает в интервью.Почему в 2010-х годах гражданам одной из богатейших стран мира по-прежнему приходится отказываться от крыши над головой, чтобы выжить? Это парадоксально и контринтуитивно. Важно и то, где подрабатывает Фрэн — в фастфуде, на складе интернет-гиганта Amazon. Если в начале прошлого века люди на заводах Генри Форда считались средним классом, то теперь ручным трудом занимаются исключительно неимущие старики.Дорога переменВообще, подобным философским дорожным размышлениям кинематограф США предается уже давно. Это важная национальная кинотрадиция — от "Беспечного ездока" до "Тупого и еще тупее", от "Моего личного штата Айдахо" до "Логана", от "Полуночного ковбоя" до теперь вот "Земли кочевников".Американцы навсегда остались немножко пилигримами — им по-прежнему необходимо покорять землю, уже давно им принадлежащую, месить ее колесами, дойти до самого края и обратно. Для них в дороге все увиденное через лобовое или пассажирское стекло приобретает особый смысл. Само ощущение перемещения в пространстве помогает отринуть сиюминутное и задуматься о вечном."Земля кочевников" замечательно передает зрителю, вроде бы сидящему в неподвижном кресле, это медитативное ощущение езды, дороги, путешествия. С Фрэн, героиней, в одночасье потерявшей прошлое вместе с жизненным опытом, легко себя ассоциировать — она как зеркало.И Фрэнсис Макдорманд, удивительная возрастная актриса, жена одного из братьев Коэн, ради этой роли тоже словно отвергает саму себя и полностью перевоплощается в деловитую странную женщину. Ее игра, не будем искать эпитеты скромнее, гениальна, вот и все.Замечательны и экспрессивные американские пейзажи, лаконично дополненные тихой фортепианной музыкой композитора Людовико Эйнауди. В общем, это чистое удовольствие навряд ли кому-то может не понравиться, разве что закостенелым домоседам или агорафобам.Хлоя Чжао, может, не выдумала ничего категорически нового, но добилась успеха сразу по нескольким направлениям. Она сняла замечательный и нескучный, несмотря на нарочитую повторяемость сюжета, роуд-муви. Эта картина — важное свидетельство плачевного состояния нашего общества.С другой стороны, герои фильма, эти замечательные неактеры, не упиваются финансовым несчастьем — они потрясающе жизнерадостны даже в условиях тотального одиночества и как минимум путешествуют напропалую. Сегодня, из России начала 2021-го, из-за полузакрытых границ, им можно только позавидовать — и потому в "Земле кочевников" каждый зритель находит для себя неожиданный психотерапевтический эффект.

https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html

https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, оскар (премия), сша