https://ria.ru/20210311/pozhar-1600833795.html

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

В Москве при пожаре в квартире погиб человек

Один человек погиб на пожаре в квартире на юге Москвы, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:52

2021-03-11T18:52

2021-03-11T19:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один человек погиб на пожаре в квартире на юге Москвы, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар начался в квартире, расположенной на 11 этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1."Всего на пожаре спасено 6 человек. К сожалению, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что площадь пожара выясняется.Впоследствии в главке уточнили, что спасены были восемь человек, а пожар потушен в 18.52.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что огнем были затронуты квартиры на 9, 11 и 12 этажах.

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600719861.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия