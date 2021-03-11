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В Москве при пожаре в квартире погиб человек
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Один человек погиб на пожаре в квартире на юге Москвы, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:52
2021-03-11T18:52
2021-03-11T19:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один человек погиб на пожаре в квартире на юге Москвы, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар начался в квартире, расположенной на 11 этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1."Всего на пожаре спасено 6 человек. К сожалению, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что площадь пожара выясняется.Впоследствии в главке уточнили, что спасены были восемь человек, а пожар потушен в 18.52.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что огнем были затронуты квартиры на 9, 11 и 12 этажах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Один человек погиб на пожаре в квартире на юге Москвы
, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС
России.
Пожар начался в квартире, расположенной на 11 этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1.
"Всего на пожаре спасено 6 человек. К сожалению, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что площадь пожара выясняется.
Впоследствии в главке уточнили, что спасены были восемь человек, а пожар потушен в 18.52.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что огнем были затронуты квартиры на 9, 11 и 12 этажах.