https://ria.ru/20210311/pogoda-1600838675.html

В МГУ объяснили рекордный разброс температур в столичном регионе

В МГУ объяснили рекордный разброс температур в столичном регионе

Разница температур в столичном регионе в четверг составила более 15 градусов: теплее всего было в центре Москвы -14,7 градуса, а в подмосковных Черустях -30,9... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:28

2021-03-11T19:28

2021-03-11T19:28

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 мар -РИА Новости. Разница температур в столичном регионе в четверг составила более 15 градусов: теплее всего было в центре Москвы -14,7 градуса, а в подмосковных Черустях -30,9 градуса, такой перепад обеспечила городская застройка, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов."Последний, по-настоящему "зимний" день второй недели марта принес нам практически рекордные микроклиматические различия в Московской области. Посмотрев на карту температур за 6 часов утра четверга можно видеть гигантские термические контрасты (метеорологи называют это также городским островом тепла) между центром Москвы (район Балчуга) и Подмосковьем", - отметил Константинов.Метеоролог уточнил, что в центре столицы наблюдалось -14.7 градуса, во Внуково было холоднее на 7 градусов, в Домодедово -25,6, в Наро-Фоминске -26,7, а в Черустях -30,9."И это всё только в пределах Московской области. Для того, чтобы достигнуть такой разницы температур по вертикали, надо подняться на гору высотой примерно 2200 метров (например от побережья Сочи до самой высокой точки Красной Поляны или взойти на самую высокую точку Австралии", - рассказал учёный.По словам Константинова, такие различия температур уже способны создавать свои системы атмосферной циркуляции (местные ветры). Это означает, что воздух медленно (со скоростью до 1 м/с) движется от пригородов к центру столицы, подчиняясь различиям в атмосферном давлении."Создается полный аналог морского бриза. Это явление так и называется: городской бриз. Наблюдать его довольно сложно - обычно таких температурных контрастов не бывает, и оно частенько "забивается" более сильным фоновым ветром. Но этой ночью шансы вполне были", - отметил Константинов.Он добавил, такими весенними морозными ночами заметно то, как урбанизация может влиять на погоду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/pogoda-1600706596.html

https://ria.ru/20210310/vesna-1600568597.html

москва

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москва, московская область (подмосковье), общество