https://ria.ru/20210311/novosibirsk-1600728111.html

В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка

В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка

Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:31

2021-03-11T11:31

2021-03-11T12:36

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

первомайский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600726187_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_685ca42074829f154b364c4b6f86b4fb.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону."В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины.Отмечается. что во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе". По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в документе."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проверки, организованной из сообщений в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала трепать. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса."По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - сообщили в управлении.Следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html

https://ria.ru/20210121/sobaki-1593973700.html

новосибирск

новосибирская область

первомайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры нападения бродячей собаки на детей в Новосибирске Пёс повалил одну из девочек на землю, ей безуспешно пыталась помочь подруга. Спасли детей взрослые, проезжавшие мимо на автомобиле. СКР начал проверку должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе". 2021-03-11T11:31 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, первомайский район , происшествия