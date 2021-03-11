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В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка
В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка
Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:31
2021-03-11T12:36
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
первомайский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону."В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины.Отмечается. что во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе". По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в документе."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проверки, организованной из сообщений в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала трепать. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса."По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - сообщили в управлении.Следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html
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Кадры нападения бродячей собаки на детей в Новосибирске
Пёс повалил одну из девочек на землю, ей безуспешно пыталась помочь подруга. Спасли детей взрослые, проезжавшие мимо на автомобиле. СКР начал проверку должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе".
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, первомайский район , происшествия

В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка

11:31 11.03.2021 (обновлено: 12:36 11.03.2021)
 
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины.
Отмечается. что во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе". По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в документе.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проверки, организованной из сообщений в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала трепать. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса.
"По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - сообщили в управлении.
Следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, добавили в СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПервомайский районПроисшествия
 
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