https://ria.ru/20210311/novosibirsk-1600728111.html
В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка
В Новосибирске бродячая собака напала на ребенка
Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:31
2021-03-11T11:31
2021-03-11T12:36
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
первомайский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600726187_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_685ca42074829f154b364c4b6f86b4fb.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону."В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины.Отмечается. что во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе". По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в документе."Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проверки, организованной из сообщений в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала трепать. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса."По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - сообщили в управлении.Следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html
https://ria.ru/20210121/sobaki-1593973700.html
новосибирск
новосибирская область
первомайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600726187_97:0:577:360_1920x0_80_0_0_2a047f32bb8d0cd5b637029dc92f1593.jpg
Кадры нападения бродячей собаки на детей в Новосибирске
Пёс повалил одну из девочек на землю, ей безуспешно пыталась помочь подруга. Спасли детей взрослые, проезжавшие мимо на автомобиле. СКР начал проверку должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе".
2021-03-11T11:31
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, первомайский район , происшествия
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости.
Следователи в Новосибирске
организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ видео, в котором снято нападение бродячей собаки на ребенка, сообщает следственное управление СК
РФ по региону.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что на улице Механическая в Первомайском районе
Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и покусала его. По данному сообщению следственными органами СК РФ по Новосибирской области
зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.
На видео, снятом на видеорегистратор, собака треплет за одежду маленького мальчика, которому пытается помочь девочка. Детей спасли взрослые, которые выбежали из проезжавшей машины.
Отмечается. что во время проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц "на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению порядка и безопасности в городе". По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в документе.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по результатам проверки, организованной из сообщений в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала трепать. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса.
"По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - сообщили в управлении.
Следователи устанавливают конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, добавили в СУСК.