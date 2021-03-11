https://ria.ru/20210311/novoselskaya-1600821990.html

Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым

Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:57

2021-03-11T17:57

2021-03-11T18:31

новости культуры

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арина новосельская

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента.Министр рассказала, что для ее ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами."И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференцсвязи, у меня вырвались непарламентские выражения", — сказала она в комментарии каналу "Крым 24".Новосельская еще раз извинилась за инцидент. Она призналась, что очень переживает из-за случившегося.Ранее в четверг глава крымского Минкульта прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава республики Сергей Аксенов сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Новосельская извинилась перед коллегами и заявила, что у нее "машина отключилась".

https://ria.ru/20210210/filtr-1596832918.html

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республика крым

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новости культуры, россия, арина новосельская, сергей аксенов (политик), республика крым, общество