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Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:57
2021-03-11T17:57
2021-03-11T18:31
новости культуры
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арина новосельская
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента.Министр рассказала, что для ее ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами."И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференцсвязи, у меня вырвались непарламентские выражения", — сказала она в комментарии каналу "Крым 24".Новосельская еще раз извинилась за инцидент. Она призналась, что очень переживает из-за случившегося.Ранее в четверг глава крымского Минкульта прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава республики Сергей Аксенов сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Новосельская извинилась перед коллегами и заявила, что у нее "машина отключилась".
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новости культуры, россия, арина новосельская, сергей аксенов (политик), республика крым, общество