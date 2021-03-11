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Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым
Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:57
2021-03-11T18:31
новости культуры
россия
арина новосельская
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента.Министр рассказала, что для ее ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами."И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференцсвязи, у меня вырвались непарламентские выражения", — сказала она в комментарии каналу "Крым 24".Новосельская еще раз извинилась за инцидент. Она призналась, что очень переживает из-за случившегося.Ранее в четверг глава крымского Минкульта прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава республики Сергей Аксенов сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Новосельская извинилась перед коллегами и заявила, что у нее "машина отключилась".
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новости культуры, россия, арина новосельская, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Министр культуры Крыма объяснила мат на совещании с Аксеновым

17:57 11.03.2021 (обновлено: 18:31 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМинистр культуры Крыма Арина Новосельская
Министр культуры Крыма Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова нецензурной бранью, извинилась и объяснила причины инцидента.
Министр рассказала, что для ее ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами.
"И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видеоконференцсвязи, у меня вырвались непарламентские выражения", — сказала она в комментарии каналу "Крым 24".
Новосельская еще раз извинилась за инцидент. Она призналась, что очень переживает из-за случившегося.
Ранее в четверг глава крымского Минкульта прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава республики Сергей Аксенов сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Новосельская извинилась перед коллегами и заявила, что у нее "машина отключилась".
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Новости культурыРоссияАрина НовосельскаяСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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