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В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:21
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гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что один мужчина нанёс ножевые ранения двум другим и скрылся, злоумышленника ищут."По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что происшествие случилось у ТЦ "Вегас".Как сообщили РИА Новости в ТЦ "Вегас", после инцидента торговый центр работает штатно. "Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства.
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гумвд, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек

21:21 11.03.2021 (обновлено: 21:35 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что один мужчина нанёс ножевые ранения двум другим и скрылся, злоумышленника ищут.
"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что происшествие случилось у ТЦ "Вегас".
Как сообщили РИА Новости в ТЦ "Вегас", после инцидента торговый центр работает штатно. "Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства.
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