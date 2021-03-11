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В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:21
2021-03-11T21:21
2021-03-11T21:35
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что один мужчина нанёс ножевые ранения двум другим и скрылся, злоумышленника ищут."По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что происшествие случилось у ТЦ "Вегас".Как сообщили РИА Новости в ТЦ "Вегас", после инцидента торговый центр работает штатно. "Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/proisshestviya-1599984789.html
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РИА Новости
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гумвд, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД
по Московской области
.
Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что один мужчина нанёс ножевые ранения двум другим и скрылся, злоумышленника ищут.
"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что происшествие случилось у ТЦ "Вегас".
Как сообщили РИА Новости в ТЦ "Вегас", после инцидента торговый центр работает штатно. "Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства.