https://ria.ru/20210311/napadenie-1600851278.html

В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек

В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек

Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T21:21

2021-03-11T21:21

2021-03-11T21:35

гумвд

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения двум другим у торгового центра на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщили агентству в пресс-службе подмосковного главка МВД, вечером в полицию поступило сообщение о конфликте возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что один мужчина нанёс ножевые ранения двум другим и скрылся, злоумышленника ищут."По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что происшествие случилось у ТЦ "Вегас".Как сообщили РИА Новости в ТЦ "Вегас", после инцидента торговый центр работает штатно. "Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/proisshestviya-1599984789.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), происшествия