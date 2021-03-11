https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html

Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм

Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в четверг, что социалисты осуждают отказ главы государства Майи Санду от диалога, а... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:28

2021-03-11T13:28

2021-03-11T13:28

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в четверг, что социалисты осуждают отказ главы государства Майи Санду от диалога, а также за популизм, направленный на сокрытие отсутствия идей по выводу страны из кризиса."Соцпартия осуждает отказ президента от диалога и ее популизм в последнее время, ориентированный на действия, не имеющие ничего общего с насущными проблемами людей, а направленный на то, чтобы скрыть отсутствие видения и решений по выводу страны из кризиса", - написал Додон на своей странице в Facebook после заседания исполкома партии.Он подчеркнул, что в нынешней ситуации "невероятно цинично" обсуждать выборы или разные узкопартийные политические интересы, в то время как люди отчаянно борются, чтобы защитить свое здоровье и спасти свои жизни. Социалисты призывают президента и парламентские партии начать диалог, отказаться от любых амбиций или политических интересов и объединиться вокруг общей цели, чтобы обеспечить работу правительства.Чтобы спровоцировать досрочные выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным и обязал ее провести новые консультации, чтобы выбрать кандидата в премьеры. Санду отказалась, она надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20210226/moldaviya-1599073485.html

https://ria.ru/20210226/sandu-1599019277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире