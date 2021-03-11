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Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм
Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в четверг, что социалисты осуждают отказ главы государства Майи Санду от диалога, а... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:28
2021-03-11T13:28
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в четверг, что социалисты осуждают отказ главы государства Майи Санду от диалога, а также за популизм, направленный на сокрытие отсутствия идей по выводу страны из кризиса."Соцпартия осуждает отказ президента от диалога и ее популизм в последнее время, ориентированный на действия, не имеющие ничего общего с насущными проблемами людей, а направленный на то, чтобы скрыть отсутствие видения и решений по выводу страны из кризиса", - написал Додон на своей странице в Facebook после заседания исполкома партии.Он подчеркнул, что в нынешней ситуации "невероятно цинично" обсуждать выборы или разные узкопартийные политические интересы, в то время как люди отчаянно борются, чтобы защитить свое здоровье и спасти свои жизни. Социалисты призывают президента и парламентские партии начать диалог, отказаться от любых амбиций или политических интересов и объединиться вокруг общей цели, чтобы обеспечить работу правительства.Чтобы спровоцировать досрочные выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным и обязал ее провести новые консультации, чтобы выбрать кандидата в премьеры. Санду отказалась, она надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20210226/moldaviya-1599073485.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Соцпартия Молдавии осудила Санду за популизм

13:28 11.03.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 11 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в четверг, что социалисты осуждают отказ главы государства Майи Санду от диалога, а также за популизм, направленный на сокрытие отсутствия идей по выводу страны из кризиса.
"Соцпартия осуждает отказ президента от диалога и ее популизм в последнее время, ориентированный на действия, не имеющие ничего общего с насущными проблемами людей, а направленный на то, чтобы скрыть отсутствие видения и решений по выводу страны из кризиса", - написал Додон на своей странице в Facebook после заседания исполкома партии.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон и избранный президент страны Майя Санду во время официальной передачи полномочий - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Он подчеркнул, что в нынешней ситуации "невероятно цинично" обсуждать выборы или разные узкопартийные политические интересы, в то время как люди отчаянно борются, чтобы защитить свое здоровье и спасти свои жизни. Социалисты призывают президента и парламентские партии начать диалог, отказаться от любых амбиций или политических интересов и объединиться вокруг общей цели, чтобы обеспечить работу правительства.
Чтобы спровоцировать досрочные выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.
Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным и обязал ее провести новые консультации, чтобы выбрать кандидата в премьеры. Санду отказалась, она надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 00:04
Санду отказалась выдвигать нового кандидата в премьеры
 
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