https://ria.ru/20210311/mintrud-1600770677.html

Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу

Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу

Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:12

2021-03-11T14:12

2021-03-11T14:12

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий (далее – эксперимент)", - говорится тексте проекта постановления.Так, принятие проекта постановления направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.Согласно проекту, Минтруд до 1 сентября должен представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.

https://ria.ru/20200318/1568788674.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество