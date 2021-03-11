Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/mintrud-1600770677.html
Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу
Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу
Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:12
2021-03-11T14:12
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9bb8deb7b852013915b485e9f9be283b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий (далее – эксперимент)", - говорится тексте проекта постановления.Так, принятие проекта постановления направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.Согласно проекту, Минтруд до 1 сентября должен представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.
https://ria.ru/20200318/1568788674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_49d3313fb183a6af635d608e07397ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу

14:12 11.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий (далее – эксперимент)", - говорится тексте проекта постановления.
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта 2020, 15:00
Минфин указал на чрезмерное количество юристов на госслужбе
Так, принятие проекта постановления направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.
Согласно проекту, Минтруд до 1 сентября должен представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния