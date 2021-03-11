https://ria.ru/20210311/mintrud-1600770677.html
Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу
Минтруд предложил провести эксперимент по отбору кандидатов на госслужбу
Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:12
2021-03-11T14:12
2021-03-11T14:12
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий (далее – эксперимент)", - говорится тексте проекта постановления.Так, принятие проекта постановления направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.Согласно проекту, Минтруд до 1 сентября должен представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.
https://ria.ru/20200318/1568788674.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтруд
РФ предлагает провести эксперимент для кандидатов на госслужбу в целях повышения эффективности отбора, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий (далее – эксперимент)", - говорится тексте проекта постановления.
Так, принятие проекта постановления направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки кадров, поступающих на гражданскую службу, а также гражданских служащих, проходящих гражданскую службу.
Согласно проекту, Минтруд до 1 сентября должен представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.