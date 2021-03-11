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На станции метро "Маяковская" в Петербурге произошло задымление
На станции метро "Маяковская" в Петербурге произошло задымление
Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии петербургского метро приостановлено из-за задымления на станции "Маяковская", станции указанной линии... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:37
2021-03-11T09:37
2021-03-11T09:45
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии петербургского метро приостановлено из-за задымления на станции "Маяковская", станции указанной линии закрыты для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники МЧС выехали для проверки информации о задымлении на станции "Маяковская". По информации петербургского метро, в 8.31 по техническим причинам поезда проезжают станцию метро "Маяковская"."С 9.21 движение по линии 3 не осуществляется. Станции закрыты для входа пассажиров", - говорится в сообщении.По данным метрополитена, с 08.59 было закрыто движение на участке от станции "Василеостровская" до станции "Площадь Александра Невского 1". Затем его открывали.
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санкт-петербург, происшествия