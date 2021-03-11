https://ria.ru/20210311/metro-1600711428.html

На станции метро "Маяковская" в Петербурге произошло задымление

На станции метро "Маяковская" в Петербурге произошло задымление

Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии петербургского метро приостановлено из-за задымления на станции "Маяковская", станции указанной линии... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:37

2021-03-11T09:37

2021-03-11T09:45

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152700/66/1527006679_0:78:3040:1788_1920x0_80_0_0_274cff89d712d036d7780bdc8ae39f61.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии петербургского метро приостановлено из-за задымления на станции "Маяковская", станции указанной линии закрыты для пассажиров, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники МЧС выехали для проверки информации о задымлении на станции "Маяковская". По информации петербургского метро, в 8.31 по техническим причинам поезда проезжают станцию метро "Маяковская"."С 9.21 движение по линии 3 не осуществляется. Станции закрыты для входа пассажиров", - говорится в сообщении.По данным метрополитена, с 08.59 было закрыто движение на участке от станции "Василеостровская" до станции "Площадь Александра Невского 1". Затем его открывали.

https://ria.ru/20210309/ballonchik-1600440016.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия