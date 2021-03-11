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В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту
В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту
Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") выхаживают медвежонка, найденного в лесу у дороги. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:07
2021-03-11T17:10
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") выхаживают медвежонка, найденного в лесу у дороги.Животное заметил местный житель во время работы в лесу в Красноармейском районе. Медведицы рядом не было: взрослого зверя могли спугнуть лесозаготовители, в таких ситуациях животные не возвращаются к детенышам.Центр "Тигр" создали в 2012 году. Здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, здесь периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы. После восстановления их выпускают в лес.
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приморский край, происшествия

В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту

15:07 11.03.2021 (обновлено: 17:10 11.03.2021)
 
© Фото : Центр спасения животных "Тигр"Медвежонок в центре спасения животных "Тигр"
Медвежонок в центре спасения животных Тигр - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Центр спасения животных "Тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") выхаживают медвежонка, найденного в лесу у дороги.
Животное заметил местный житель во время работы в лесу в Красноармейском районе. Медведицы рядом не было: взрослого зверя могли спугнуть лесозаготовители, в таких ситуациях животные не возвращаются к детенышам.

"Медведица здоровая и упитанная, весит 4,2 килограмма. Пока есть сложности с кормежкой — ей, естественно, непривычна соска и вкус не маминого молока, но уже через несколько дней она будет с удовольствием причмокивать, как и другие медвежата", — говорится в сообщении центра.

Центр "Тигр" создали в 2012 году. Здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, здесь периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы. После восстановления их выпускают в лес.
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