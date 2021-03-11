https://ria.ru/20210311/medvezhonok-1600780459.html

В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту

В Приморье спасли найденного в лесу медвежонка-сироту

Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") выхаживают медвежонка, найденного в лесу у дороги. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:07

2021-03-11T15:07

2021-03-11T17:10

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приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") выхаживают медвежонка, найденного в лесу у дороги.Животное заметил местный житель во время работы в лесу в Красноармейском районе. Медведицы рядом не было: взрослого зверя могли спугнуть лесозаготовители, в таких ситуациях животные не возвращаются к детенышам.Центр "Тигр" создали в 2012 году. Здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, здесь периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы. После восстановления их выпускают в лес.

https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html

приморский край

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приморский край, происшествия