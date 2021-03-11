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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600722448.html
В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:02
2021-03-11T11:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За сутки количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, сообщил оперативный штаб.Умерли 459 человек, выздоровели — 14 006. Накануне было 9079 заразившихся — и это минимум с начала октября. Третий день подряд этот показатель ниже десяти тысяч. Темп прироста сохранился — 0,21 процента.Больше всего новых пациентов в Москве (1281, днем ранее было 1116), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376), меньше всего — в Туве (шесть), Еврейской автономии и Магаданской области (по пять), а также в Чукотском и Ненецком автономных округах (по два).Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 360 823, скончались 90 734 человека, выздоровели — 3 959 533.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 117,3 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 11.03.2021 (обновлено: 11:52 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За сутки количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, сообщил оперативный штаб.
Умерли 459 человек, выздоровели — 14 006.
Накануне было 9079 заразившихся — и это минимум с начала октября. Третий день подряд этот показатель ниже десяти тысяч. Темп прироста сохранился — 0,21 процента.
Больше всего новых пациентов в Москве (1281, днем ранее было 1116), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376), меньше всего — в Туве (шесть), Еврейской автономии и Магаданской области (по пять), а также в Чукотском и Ненецком автономных округах (по два).
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 360 823, скончались 90 734 человека, выздоровели — 3 959 533.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 117,3 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:41
Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19
 
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