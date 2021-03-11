https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600722448.html
В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:02
2021-03-11T11:02
2021-03-11T11:52
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За сутки количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, сообщил оперативный штаб.Умерли 459 человек, выздоровели — 14 006. Накануне было 9079 заразившихся — и это минимум с начала октября. Третий день подряд этот показатель ниже десяти тысяч. Темп прироста сохранился — 0,21 процента.Больше всего новых пациентов в Москве (1281, днем ранее было 1116), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376), меньше всего — в Туве (шесть), Еврейской автономии и Магаданской области (по пять), а также в Чукотском и Ненецком автономных округах (по два).Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 360 823, скончались 90 734 человека, выздоровели — 3 959 533.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 117,3 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 118 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600652261.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество