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https://ria.ru/20210311/izbieniya-1600830599.html
ФСИН опровергла сообщения об избиении осужденной за госизмену Зиминой
ФСИН опровергла сообщения об избиении осужденной за госизмену Зиминой
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергло опубликованные в СМИ сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора избивают и... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:39
2021-03-11T18:48
калининградский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
латвия
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергло опубликованные в СМИ сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора избивают и применяют спецсредства к жительнице Калининграда Антонине Зиминой, осужденной по статье о госизмене.Ранее издание Znak.com опубликовало статью со ссылкой на отца Зиминой, в которой он рассказал об унижениях и побоях его дочери. По словам Константина Зимина, издевательства продолжаются с осени прошлого года, однако раньше они боялись сообщать об этом в надзорные органы или общественную наблюдательную комиссию, чтобы еще не ухудшить ситуацию."Информация, опубликованная в СМИ, об избиениях, применении специальных средств и якобы неподобающем поведении сотрудников по отношению к Антонине З., содержащейся в калининградском следственном изоляторе, не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись", - говорится в заявлении пресс-службы УФСИН по Калининградской области.В УФСИН отметили, что после появления информации в СМИ 9 марта Зимина прошла медицинское освидетельствование, которое, по данным управления, не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств.Как рассказала РИА Новости председатель калининградской ОНК Светлана Кондратьева, члены комиссии и региональный омбудсмен несколько раз посещали Зимину в СИЗО."Настроение у нее плаксивое, подавленное. Но жалоб она нам не предъявляла, синяков мы не видели. Мы предлагали отцу написать официальное (письмо) в ОНК, в аппарат уполномоченного по правам человека, но пока он этого не сделал", - сказала Кондратьева РИА Новости.Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Защита осужденных подала апелляцию.Адвокат Зиминой Михаил Баев подтвердил РИА Новости информацию о том, что апелляцию на решение калининградского областного суда апелляционный суд в Москве планирует начать рассматривать 8 апреля.Как сообщалось, суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну. По информации ФСБ, с 2015 года Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", Антонец - компанию по организации выставок, а до этого он работал юристом в региональном минэкономики.Сообщалось также, что супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с калининградской особой экономической зоной. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.
https://ria.ru/20210118/pomilovanie-1593561326.html
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калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), латвия, калининградская область, происшествия

ФСИН опровергла сообщения об избиении осужденной за госизмену Зиминой

18:39 11.03.2021 (обновлено: 18:48 11.03.2021)
 
© Фото : страница Антонины Зиминой в соцсетиАнтонина Зимина
Антонина Зимина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : страница Антонины Зиминой в соцсети
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 мар - РИА Новости. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергло опубликованные в СМИ сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора избивают и применяют спецсредства к жительнице Калининграда Антонине Зиминой, осужденной по статье о госизмене.
Ранее издание Znak.com опубликовало статью со ссылкой на отца Зиминой, в которой он рассказал об унижениях и побоях его дочери. По словам Константина Зимина, издевательства продолжаются с осени прошлого года, однако раньше они боялись сообщать об этом в надзорные органы или общественную наблюдательную комиссию, чтобы еще не ухудшить ситуацию.
"Информация, опубликованная в СМИ, об избиениях, применении специальных средств и якобы неподобающем поведении сотрудников по отношению к Антонине З., содержащейся в калининградском следственном изоляторе, не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись", - говорится в заявлении пресс-службы УФСИН по Калининградской области.
В УФСИН отметили, что после появления информации в СМИ 9 марта Зимина прошла медицинское освидетельствование, которое, по данным управления, не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств.
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Как рассказала РИА Новости председатель калининградской ОНК Светлана Кондратьева, члены комиссии и региональный омбудсмен несколько раз посещали Зимину в СИЗО.
"Настроение у нее плаксивое, подавленное. Но жалоб она нам не предъявляла, синяков мы не видели. Мы предлагали отцу написать официальное (письмо) в ОНК, в аппарат уполномоченного по правам человека, но пока он этого не сделал", - сказала Кондратьева РИА Новости.
Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал супругов Антонину Зимину и Константина Антонца виновными по статье 275 УК России (государственная измена). Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, Антонец - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Защита осужденных подала апелляцию.
Адвокат Зиминой Михаил Баев подтвердил РИА Новости информацию о том, что апелляцию на решение калининградского областного суда апелляционный суд в Москве планирует начать рассматривать 8 апреля.
Как сообщалось, суд установил, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, в дальнейшем собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну. По информации ФСБ, с 2015 года Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который во время работы в министерстве экономики Калининградской области "похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения".
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Зимина ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", Антонец - компанию по организации выставок, а до этого он работал юристом в региональном минэкономики.
Сообщалось также, что супругов обвиняли в передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с калининградской особой экономической зоной. Кроме того, им инкриминировалось раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ, который был гостем у них на свадьбе.
 
Калининградский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЛатвияКалининградская областьПроисшествия
 
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