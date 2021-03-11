Губернатор ЯНАО обозначил приоритеты развития дорожного комплекса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обозначил приоритеты развития дорожного комплекса на 2021 год: в частности, глава региона поставил задачу увеличить темпы работ на главной трассе - от границы округа до Салехарда, сообщает в четверг правительство Ямала.
Губернатор провел совещание по развитию дорог и транспортной отрасли. На нем подвели итоги работы в 2020 году, который в округе был объявлен Годом дорог, и обозначили задачи на предстоящий период. В Год дорог на Ямале начали ремонт и реконструкцию 400 километров трасс. Работы рассчитаны на несколько лет. Главными событиями стало открытие Пуровского моста с опережением графика и начало сквозного движения по дороге Салехард-Надым. Масштабные работы начались на трассе от границы региона до окружной столицы.
"Больше всего внимания уделяю нашей главной трассе - от границы округа до Салехарда. Мы начали работы на самых сложных участках – спрямляем дорогу от Нового Уренгоя до Коротчаево, меняем плиты на участке от Коротчаево до Пуровска. Ставлю задачу в этом году увеличить темпы работ на трассе, чтобы как можно скорее завершить их", - сказал Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.
В 2021 году планируется привести в порядок участки на подъезде к Ноябрьску, частично отремонтировать дорогу от границы округа до Губкинского, а также продолжить ранее начатые работы. В Новом Уренгое в этом году планируется завершить строительство многоуровневой развязки в районе ПМК-9. Проектируется вторая развязка в районе Восточной объездной. Продолжается реконструкция дороги на подъезде к Аксарке – полностью завершить ее планируется в 2022 году.
"Продолжим научную работу для исследования деформации дорожного полотна, которую мы начали в прошлом году. Важно понимать, как ведут себя мерзлые грунты. В дальнейшем будем использовать полученные данные при проведении ремонтов и содержании дорог", - сообщила и.о. директора департамента транспорта Ямала Наталья Сагун, которую цитирует правительство.