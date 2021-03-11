https://ria.ru/20210311/donetsk-1600717482.html

Поселок под Донецком остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Поселок под Донецком остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Часть поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, без света остались тысяча абонентов, РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:31

2021-03-11T10:31

2021-03-11T10:31

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Часть поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, без света остались тысяча абонентов, заявили в четверг в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские силовики обесточили часть поселка Старомихайловка в пригороде Донецка. Жители примерно половины населенного пункта остались без электроэнергии нынешней ночью, как раз во время массированного обстрела со стороны украинских позиций", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, без света остались тысяча абонентов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210311/donbass-1600713722.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600684591.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире