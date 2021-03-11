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Поселок под Донецком остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Поселок под Донецком остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
Часть поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, без света остались тысяча абонентов, РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:31
2021-03-11T10:31
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Часть поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, без света остались тысяча абонентов, заявили в четверг в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские силовики обесточили часть поселка Старомихайловка в пригороде Донецка. Жители примерно половины населенного пункта остались без электроэнергии нынешней ночью, как раз во время массированного обстрела со стороны украинских позиций", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, без света остались тысяча абонентов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210311/donbass-1600713722.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Поселок под Донецком остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР

10:31 11.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Часть поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, без света остались тысяча абонентов, заявили в четверг в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Киевские силовики обесточили часть поселка Старомихайловка в пригороде Донецка. Жители примерно половины населенного пункта остались без электроэнергии нынешней ночью, как раз во время массированного обстрела со стороны украинских позиций", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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По информации ведомства, без света остались тысяча абонентов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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