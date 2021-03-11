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В Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России
В Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сомневается, что ДНР и ЛНР могут войти в состав России. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:25
2021-03-11T17:13
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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сомневается, что ДНР и ЛНР могут войти в состав России.Ранее главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что видят будущее Донбасса в воссоединении с восточным соседом. В Москве прокомментировали, что этого вопроса нет в повестке."Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум, чисто прагматически, это им невыгодно. &lt;...&gt; В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги?" — сказал Резников в интервью интернет-изданию Obozrevatel.По его мнению, Донбасс для России является "разменной картой" в геополитике, которая обходится Москве "в миллиарды долларов в год"."Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", — предположил Резников.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html
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россия, лнр, днр, донбасс, украина, в мире

В Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России

15:25 11.03.2021 (обновлено: 17:13 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сомневается, что ДНР и ЛНР могут войти в состав России.
Ранее главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что видят будущее Донбасса в воссоединении с восточным соседом. В Москве прокомментировали, что этого вопроса нет в повестке.
"Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум, чисто прагматически, это им невыгодно. <...> В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги?" — сказал Резников в интервью интернет-изданию Obozrevatel.
По его мнению, Донбасс для России является "разменной картой" в геополитике, которая обходится Москве "в миллиарды долларов в год".
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"Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", — предположил Резников.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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