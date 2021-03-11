https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600696520.html

США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов

США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов

США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T01:20

2021-03-11T01:20

2021-03-11T01:24

энтони блинкен

куба

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568185016_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_9cf1da16f129c973e107ed2a469c4559.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.На слушаниях в конгрессе Блинкена спросили о причинах симптомов у дипломатов США за рубежом и о том, нашли ли виновных."Я немногим могу поделиться в этих условиях (несекретных слушаний в конгрессе - ред.), но короткий ответ - нет", - сказал Блинкен.Ранее сообщалось о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/ssha-1587970770.html

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, куба, сша, в мире