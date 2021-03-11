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США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов
США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов
США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:20
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.На слушаниях в конгрессе Блинкена спросили о причинах симптомов у дипломатов США за рубежом и о том, нашли ли виновных."Я немногим могу поделиться в этих условиях (несекретных слушаний в конгрессе - ред.), но короткий ответ - нет", - сказал Блинкен.Ранее сообщалось о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
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энтони блинкен, куба, сша, в мире

США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов

01:20 11.03.2021 (обновлено: 01:24 11.03.2021)
 
© AP Photo / Ramon EspinosaПорт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
На слушаниях в конгрессе Блинкена спросили о причинах симптомов у дипломатов США за рубежом и о том, нашли ли виновных.
"Я немногим могу поделиться в этих условиях (несекретных слушаний в конгрессе - ред.), но короткий ответ - нет", - сказал Блинкен.
Ранее сообщалось о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья. Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:32Сказано в эфире
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