Ненужный хлам. Части тела, которые человек больше не использует
08:00 11.03.2021 (обновлено: 08:03 11.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАнатомическая модель человека с внутренними органами на VI Московском международном салоне образования
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторые части тела человека утратили функциональность несколько миллионов лет назад. То, что они сохранились, одни исследователи объясняют эволюцией, другие — особенностями эмбрионального развития, третьи пытаются найти им хоть какое-то применение. Об этой странности человеческого организма — в материале РИА Новости.
Длинная ладонная мышца
Соедините мизинец с большим пальцем и согните руку в запястье. Скорее всего, вы увидите под ладонью продолговатый набухший бугорок. Это так называемая длинная ладонная мышца — Musculus palmaris longus. Она помогает хвататься за раскачивающиеся ветви и ловко лазить по деревьям. Для зверей, живущих там, она незаменима, и именно благодаря ей у приматов сформировались такие цепкие конечности.
Однако для человека она потеряла актуальность примерно 3,2 миллиона лет назад. Именно тогда наши предки перебрались из лесов в саванну и стали ходить на двух ногах. У большинства людей длинная ладонная мышца атрофирована, а у некоторых — около 15 процентов населения Земли — ее и вовсе нет.
При этом доля тех, кто лишен Musculus palmaris longus, в разных человеческих популяциях может варьироваться от полутора процентов до 63,9. Больше всего обладателей полезной в прошлом мышцы — среди зимбабвийцев (98,5 процента), а меньше — среди жителей Турции (36,1) и Египта (49,2). Кроме того, ее чаще обнаруживают у мужчин, чем у женщин.
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos/suriyayapinДлинная ладонная мышца
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos/suriyayapin
Длинная ладонная мышца
Считают, что сегодня Musculus palmaris longus никак не влияет на подвижность верхних конечностей. Однако есть данные, что у профессиональных пианистов, которые могут похвастаться наличием этой мышцы, меньше устают руки после долгих концертов и репетиций.
Бугорок Дарвина
В "Происхождении человека и половом отборе" Чарльз Дарвин описал небольшой бугорок в виде завитка, который расположен на ушной раковине некоторых людей. Никакой практической пользы от него нет, но нашим ближайшим родственникам приматам он — точнее, спрятанная под ним мышца — позволяет шевелить ушами и поворачивать в сторону звука только ухо, а не всю голову. Значит, заключил ученый, этот рудимент — дополнительное свидетельство в пользу теории эволюции.
Завиток так и назвали — бугорок Дарвина. По современным данным, он встречается у десяти-сорока процентов людей в зависимости от популяции. Пока больше всего обладателей этой мышцы замечено среди индийцев. Причем в основном — мужчин. В других популяциях такой взаимосвязи не обнаружили.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Alena1919, CC BY-SA 2.0/André UeberbachБугорок Дарвина на ухе человека и ухе яванской макаки
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Alena1919, CC BY-SA 2.0/André Ueberbach
Бугорок Дарвина на ухе человека и ухе яванской макаки
Интересно, что если дарвиновские бугорки есть на обоих ушах, то они, как правило, отличаются формой и размерами. По мнению ученых, это говорит о том, что человеческое ухо — уникальный орган и его можно использовать для идентификации личности, как отпечатки пальцев.
Третье веко
У человека два века — верхнее и нижнее, однако во внутреннем уголке глаза есть и атрофированное третье (полулунная складка Plica semilunaris). Это остатки так называемой мигательной перепонки. Несколько миллионов лет назад у наших предков она была полноценной: защищала глаза от пыли и ветра и увлажняла без потери видимости. Двигалась она горизонтально.
Сейчас полноценная мигательная перепонка встречается у акул, птиц, верблюдов, кошек, белых медведей и человеческих эмбрионов. В какой-то момент у плода она покрывает почти всю поверхность глаза, однако затем не успевает за ростом глазного яблока и верхнего и нижнего век. Впрочем, в медицине известны два случая практически целиком сформированной мигательной перепонки у людей. В одном из них девочке этот полезный в прошлом орган мешал полноценно видеть, и его удалили.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock, CC BY-SA 3.0/Toby HudsonПолулунная складка левого глаза человека и мигательная перепонка левого глаза солдатского чибиса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock, CC BY-SA 3.0/Toby Hudson
Полулунная складка левого глаза человека и мигательная перепонка левого глаза солдатского чибиса
Некоторые считают, что Plica semilunaris рано списывать со счетов. Она и сейчас выполняет две важные функции — увлажняет глаз и помогает ему более эффективно двигаться. Дело в том, что глазное яблоко способно поворачиваться на 180-200 градусов. Без полулунной складки этот угол был бы значительно меньше.
Таинственные соски
Во времена Дарвина мужские соски относили к рудиментам, то есть органам, которые когда-то были нужны, но в процессе эволюции потеряли функциональность. Иначе чем объяснить, что у некоторых представителей сильного пола иногда случается лактация — правда, очень редко и при серьезных гормональных сбоях.
Однако никакой внятной теории, описывающей, для чего нашим предкам мужского пола были нужны соски, ученые долгое время не могли предложить. Ведь среди млекопитающих неизвестны виды, у которых детенышей вскармливают самцы.
2 сентября 2013, 23:02НаукаУченые: ген мужского пола у эмбрионов выключается слишком легкоГруппа Майкла Вайса (Michael Weiss) из университета Кейс-Вестерн-Резерв исследовала несколько редких случаев, когда дочери наследовали от своего отца Y-хромосому - такие дети внешне выглядели как женщины, но были стерильными.
Одно из возможных объяснений — причуды эмбрионального развития. Известно, что в первые недели после зачатия все определяет Х-хромосома и именно на этом этапе — примерно на четвертой неделе — у зародыша начинают формироваться соски. Затем в дело вступают Y-хромосома (если речь идет о мальчике) и находящийся в ней ген SRY, который отвечает за появление мужских первичных половых признаков. Однако соски, которые никогда в жизни ему не пригодятся, уже есть.
Кстати, именно особенностями этого периода эмбрионального развития объясняется и полителия — третий, а иногда и четвертый сосок у человека.
26 января 2018, 16:40НаукаУченые назвали самую горячую точку в теле человека
Волосы дыбом
Часто при сильном испуге или на холоде на коже появляются небольшие пупырышки у основания волосяных фолликулов. В результате мелкие волоски в прямом смысле встают дыбом. За эту реакцию отвечает так называемый пиломоторный рефлекс — сокращается мускулатура волосяных луковиц.
В доисторические времена, когда тело наших предков покрывала шерсть, пиломоторный рефлекс выполнял две важные функции. Во-первых, дольше сохранял тепло, ведь шерсть задерживала прогретый воздух. Во-вторых, отпугивал хищников и не в меру агрессивных сородичей — распушившийся волосяной покров зрительно увеличивал в объемах. Однако сегодня ни то ни другое человеку не нужно.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Specious, Depositphotos/VerStaПроявление полимоторного рефлекса у человека и у кошки
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Specious, Depositphotos/VerSta
Проявление полимоторного рефлекса у человека и у кошки