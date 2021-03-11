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Наука
https://ria.ru/20210311/chasti-tela-1600664156.html
Ненужный хлам. Части тела, которые человек больше не использует
Ненужный хлам. Части тела, которые человек больше не использует
Некоторые части тела человека утратили функциональность несколько миллионов лет назад. То, что они сохранились, одни исследователи объясняют эволюцией, другие — РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:00
2021-03-11T08:03
наука
эмбрионы
эволюция
биология
здоровье
чарльз дарвин
турция
египет
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторые части тела человека утратили функциональность несколько миллионов лет назад. То, что они сохранились, одни исследователи объясняют эволюцией, другие — особенностями эмбрионального развития, третьи пытаются найти им хоть какое-то применение. Об этой странности человеческого организма — в материале РИА Новости.Длинная ладонная мышцаСоедините мизинец с большим пальцем и согните руку в запястье. Скорее всего, вы увидите под ладонью продолговатый набухший бугорок. Это так называемая длинная ладонная мышца — Musculus palmaris longus. Она помогает хвататься за раскачивающиеся ветви и ловко лазить по деревьям. Для зверей, живущих там, она незаменима, и именно благодаря ей у приматов сформировались такие цепкие конечности.Однако для человека она потеряла актуальность примерно 3,2 миллиона лет назад. Именно тогда наши предки перебрались из лесов в саванну и стали ходить на двух ногах. У большинства людей длинная ладонная мышца атрофирована, а у некоторых — около 15 процентов населения Земли — ее и вовсе нет.При этом доля тех, кто лишен Musculus palmaris longus, в разных человеческих популяциях может варьироваться от полутора процентов до 63,9. Больше всего обладателей полезной в прошлом мышцы — среди зимбабвийцев (98,5 процента), а меньше — среди жителей Турции (36,1) и Египта (49,2). Кроме того, ее чаще обнаруживают у мужчин, чем у женщин.Считают, что сегодня Musculus palmaris longus никак не влияет на подвижность верхних конечностей. Однако есть данные, что у профессиональных пианистов, которые могут похвастаться наличием этой мышцы, меньше устают руки после долгих концертов и репетиций.Бугорок ДарвинаВ "Происхождении человека и половом отборе" Чарльз Дарвин описал небольшой бугорок в виде завитка, который расположен на ушной раковине некоторых людей. Никакой практической пользы от него нет, но нашим ближайшим родственникам приматам он — точнее, спрятанная под ним мышца — позволяет шевелить ушами и поворачивать в сторону звука только ухо, а не всю голову. Значит, заключил ученый, этот рудимент — дополнительное свидетельство в пользу теории эволюции.Завиток так и назвали — бугорок Дарвина. По современным данным, он встречается у десяти-сорока процентов людей в зависимости от популяции. Пока больше всего обладателей этой мышцы замечено среди индийцев. Причем в основном — мужчин. В других популяциях такой взаимосвязи не обнаружили.Интересно, что если дарвиновские бугорки есть на обоих ушах, то они, как правило, отличаются формой и размерами. По мнению ученых, это говорит о том, что человеческое ухо — уникальный орган и его можно использовать для идентификации личности, как отпечатки пальцев.Третье векоУ человека два века — верхнее и нижнее, однако во внутреннем уголке глаза есть и атрофированное третье (полулунная складка Plica semilunaris). Это остатки так называемой мигательной перепонки. Несколько миллионов лет назад у наших предков она была полноценной: защищала глаза от пыли и ветра и увлажняла без потери видимости. Двигалась она горизонтально.Сейчас полноценная мигательная перепонка встречается у акул, птиц, верблюдов, кошек, белых медведей и человеческих эмбрионов. В какой-то момент у плода она покрывает почти всю поверхность глаза, однако затем не успевает за ростом глазного яблока и верхнего и нижнего век. Впрочем, в медицине известны два случая практически целиком сформированной мигательной перепонки у людей. В одном из них девочке этот полезный в прошлом орган мешал полноценно видеть, и его удалили.Некоторые считают, что Plica semilunaris рано списывать со счетов. Она и сейчас выполняет две важные функции — увлажняет глаз и помогает ему более эффективно двигаться. Дело в том, что глазное яблоко способно поворачиваться на 180-200 градусов. Без полулунной складки этот угол был бы значительно меньше.Таинственные соскиВо времена Дарвина мужские соски относили к рудиментам, то есть органам, которые когда-то были нужны, но в процессе эволюции потеряли функциональность. Иначе чем объяснить, что у некоторых представителей сильного пола иногда случается лактация — правда, очень редко и при серьезных гормональных сбоях.Однако никакой внятной теории, описывающей, для чего нашим предкам мужского пола были нужны соски, ученые долгое время не могли предложить. Ведь среди млекопитающих неизвестны виды, у которых детенышей вскармливают самцы.Одно из возможных объяснений — причуды эмбрионального развития. Известно, что в первые недели после зачатия все определяет Х-хромосома и именно на этом этапе — примерно на четвертой неделе — у зародыша начинают формироваться соски. Затем в дело вступают Y-хромосома (если речь идет о мальчике) и находящийся в ней ген SRY, который отвечает за появление мужских первичных половых признаков. Однако соски, которые никогда в жизни ему не пригодятся, уже есть.Кстати, именно особенностями этого периода эмбрионального развития объясняется и полителия — третий, а иногда и четвертый сосок у человека.Волосы дыбомЧасто при сильном испуге или на холоде на коже появляются небольшие пупырышки у основания волосяных фолликулов. В результате мелкие волоски в прямом смысле встают дыбом. За эту реакцию отвечает так называемый пиломоторный рефлекс — сокращается мускулатура волосяных луковиц.В доисторические времена, когда тело наших предков покрывала шерсть, пиломоторный рефлекс выполнял две важные функции. Во-первых, дольше сохранял тепло, ведь шерсть задерживала прогретый воздух. Во-вторых, отпугивал хищников и не в меру агрессивных сородичей — распушившийся волосяной покров зрительно увеличивал в объемах. Однако сегодня ни то ни другое человеку не нужно.
https://ria.ru/20130902/960351241.html
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эмбрионы, эволюция, биология, здоровье, чарльз дарвин, турция, египет

Ненужный хлам. Части тела, которые человек больше не использует

08:00 11.03.2021 (обновлено: 08:03 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАнатомическая модель человека с внутренними органами на VI Московском международном салоне образования
Анатомическая модель человека с внутренними органами на VI Московском международном салоне образования - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Некоторые части тела человека утратили функциональность несколько миллионов лет назад. То, что они сохранились, одни исследователи объясняют эволюцией, другие — особенностями эмбрионального развития, третьи пытаются найти им хоть какое-то применение. Об этой странности человеческого организма — в материале РИА Новости.

Длинная ладонная мышца

Соедините мизинец с большим пальцем и согните руку в запястье. Скорее всего, вы увидите под ладонью продолговатый набухший бугорок. Это так называемая длинная ладонная мышца — Musculus palmaris longus. Она помогает хвататься за раскачивающиеся ветви и ловко лазить по деревьям. Для зверей, живущих там, она незаменима, и именно благодаря ей у приматов сформировались такие цепкие конечности.
Однако для человека она потеряла актуальность примерно 3,2 миллиона лет назад. Именно тогда наши предки перебрались из лесов в саванну и стали ходить на двух ногах. У большинства людей длинная ладонная мышца атрофирована, а у некоторых — около 15 процентов населения Земли — ее и вовсе нет.
При этом доля тех, кто лишен Musculus palmaris longus, в разных человеческих популяциях может варьироваться от полутора процентов до 63,9. Больше всего обладателей полезной в прошлом мышцы — среди зимбабвийцев (98,5 процента), а меньше — среди жителей Турции (36,1) и Египта (49,2). Кроме того, ее чаще обнаруживают у мужчин, чем у женщин.
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos/suriyayapinДлинная ладонная мышца
Длинная ладонная мышца - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos/suriyayapin
Длинная ладонная мышца
Считают, что сегодня Musculus palmaris longus никак не влияет на подвижность верхних конечностей. Однако есть данные, что у профессиональных пианистов, которые могут похвастаться наличием этой мышцы, меньше устают руки после долгих концертов и репетиций.

Бугорок Дарвина

В "Происхождении человека и половом отборе" Чарльз Дарвин описал небольшой бугорок в виде завитка, который расположен на ушной раковине некоторых людей. Никакой практической пользы от него нет, но нашим ближайшим родственникам приматам он — точнее, спрятанная под ним мышца — позволяет шевелить ушами и поворачивать в сторону звука только ухо, а не всю голову. Значит, заключил ученый, этот рудимент — дополнительное свидетельство в пользу теории эволюции.
Завиток так и назвали — бугорок Дарвина. По современным данным, он встречается у десяти-сорока процентов людей в зависимости от популяции. Пока больше всего обладателей этой мышцы замечено среди индийцев. Причем в основном — мужчин. В других популяциях такой взаимосвязи не обнаружили.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Alena1919, CC BY-SA 2.0/André UeberbachБугорок Дарвина на ухе человека и ухе яванской макаки
Дарвинов бугорок на ухе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Alena1919, CC BY-SA 2.0/André Ueberbach
Бугорок Дарвина на ухе человека и ухе яванской макаки
Интересно, что если дарвиновские бугорки есть на обоих ушах, то они, как правило, отличаются формой и размерами. По мнению ученых, это говорит о том, что человеческое ухо — уникальный орган и его можно использовать для идентификации личности, как отпечатки пальцев.

Третье веко

У человека два века — верхнее и нижнее, однако во внутреннем уголке глаза есть и атрофированное третье (полулунная складка Plica semilunaris). Это остатки так называемой мигательной перепонки. Несколько миллионов лет назад у наших предков она была полноценной: защищала глаза от пыли и ветра и увлажняла без потери видимости. Двигалась она горизонтально.
Сейчас полноценная мигательная перепонка встречается у акул, птиц, верблюдов, кошек, белых медведей и человеческих эмбрионов. В какой-то момент у плода она покрывает почти всю поверхность глаза, однако затем не успевает за ростом глазного яблока и верхнего и нижнего век. Впрочем, в медицине известны два случая практически целиком сформированной мигательной перепонки у людей. В одном из них девочке этот полезный в прошлом орган мешал полноценно видеть, и его удалили.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock, CC BY-SA 3.0/Toby HudsonПолулунная складка левого глаза человека и мигательная перепонка левого глаза солдатского чибиса
Полулунная складка левого глаза человека и мигательная перепонка левого глаза солдатского чибиса - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/belchonock, CC BY-SA 3.0/Toby Hudson
Полулунная складка левого глаза человека и мигательная перепонка левого глаза солдатского чибиса
Некоторые считают, что Plica semilunaris рано списывать со счетов. Она и сейчас выполняет две важные функции — увлажняет глаз и помогает ему более эффективно двигаться. Дело в том, что глазное яблоко способно поворачиваться на 180-200 градусов. Без полулунной складки этот угол был бы значительно меньше.

Таинственные соски

Во времена Дарвина мужские соски относили к рудиментам, то есть органам, которые когда-то были нужны, но в процессе эволюции потеряли функциональность. Иначе чем объяснить, что у некоторых представителей сильного пола иногда случается лактация — правда, очень редко и при серьезных гормональных сбоях.
Однако никакой внятной теории, описывающей, для чего нашим предкам мужского пола были нужны соски, ученые долгое время не могли предложить. Ведь среди млекопитающих неизвестны виды, у которых детенышей вскармливают самцы.
Пробирки. Архив - РИА Новости, 1920, 02.09.2013
2 сентября 2013, 23:02Наука
Ученые: ген мужского пола у эмбрионов выключается слишком легкоГруппа Майкла Вайса (Michael Weiss) из университета Кейс-Вестерн-Резерв исследовала несколько редких случаев, когда дочери наследовали от своего отца Y-хромосому - такие дети внешне выглядели как женщины, но были стерильными.
Одно из возможных объяснений — причуды эмбрионального развития. Известно, что в первые недели после зачатия все определяет Х-хромосома и именно на этом этапе — примерно на четвертой неделе — у зародыша начинают формироваться соски. Затем в дело вступают Y-хромосома (если речь идет о мальчике) и находящийся в ней ген SRY, который отвечает за появление мужских первичных половых признаков. Однако соски, которые никогда в жизни ему не пригодятся, уже есть.
Кстати, именно особенностями этого периода эмбрионального развития объясняется и полителия — третий, а иногда и четвертый сосок у человека.
Тело человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2018
26 января 2018, 16:40Наука
Ученые назвали самую горячую точку в теле человека

Волосы дыбом

Часто при сильном испуге или на холоде на коже появляются небольшие пупырышки у основания волосяных фолликулов. В результате мелкие волоски в прямом смысле встают дыбом. За эту реакцию отвечает так называемый пиломоторный рефлекс — сокращается мускулатура волосяных луковиц.
В доисторические времена, когда тело наших предков покрывала шерсть, пиломоторный рефлекс выполнял две важные функции. Во-первых, дольше сохранял тепло, ведь шерсть задерживала прогретый воздух. Во-вторых, отпугивал хищников и не в меру агрессивных сородичей — распушившийся волосяной покров зрительно увеличивал в объемах. Однако сегодня ни то ни другое человеку не нужно.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Specious, Depositphotos/VerStaПроявление полимоторного рефлекса у человека и у кошки
Гусиная кожа - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Specious, Depositphotos/VerSta
Проявление полимоторного рефлекса у человека и у кошки
 
НаукаэмбрионыэволюциябиологияЗдоровьеЧарльз ДарвинТурцияЕгипет
 
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